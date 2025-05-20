إسبانيا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 في استاد أتليتيكو مدريد

أعلنت بيلار أليغريا وزيرة الرياضة الإسبانية اليوم الثلاثاء أن بلادها ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2027 في استاد ميتروبوليتانو الخاص بفريق أتليتيكو مدريد.