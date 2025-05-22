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يوروبا ليغ: أموريم يقول "سأرحل من دون تعويض اذا أراد مجلس الادارة وإنصار النادي"
2025-05-22 | 03:12
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يوروبا ليغ: أموريم يقول "سأرحل من دون تعويض اذا أراد مجلس الادارة وإنصار النادي"
أكد مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم بانه لن يتردد في الرحيل عن فريقه في حال "اعتبر مجلس الادارة وانصار النادي بأني لست الرجل المناسب" وذلك إثر خسارة فريقه نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) امام توتنهام 0-1 في بلبلو.
وخاض يونايتد موسما كارثيا بجميع المقاييس اذ يحتل حاليا المركز السادس عشر في الدوري قبل مباراته الأخيرة على ارضه ضد استون فيلا الاحد، وكان نهائي يوروبا ليغ فرصة له للتعويض لا سيما بان الفائز بهذه المسابقة يتاهل مباشرة الى دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن فريقه خسر بهدف للويلزي برينان جونسون قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.
ولم يفز اموريم الذي استلم تدريب يونايتد في تشرين الثاني الماضي خلفا للهولندي اريك تن هاغ سوى في ست مباريات من أصل 23 في الدوري وقال بعد الخسارة امام فريق شمال لندن "إذا رأت الادارة وأنصار النادي بأنني لست الرجل المناسب، سأرحل في اليوم التالي من دون نقاش أو أي تعويض".
وقال: "لكني لن أرحل من تلقاء نفسي. انا واثق بما أقوم به، وكما رأيتم لن أغير اي شيء أقوم به".
وضاف: "لا شك بأننا كنا الفريق الأفضل في المباراة لكننا لم ننجح في التسجيل وبالتالي يصبح الأمر صعبا في الخروج فائزا لكن فريقي بذل جهدا كبيرا".
ورفض اموريم التحدث عن مستقبل النادي بقوله "يتعين علينا ان نتعامل مع هذه الخسارة والألم الذي يرافق تلك الخسارة".
وسيغيب يونايتد عن المسابقات الاوروبية للمرة الاولى منذ موسم 2014-2015 وعلق اموريم على ذلك بقوله "يجب ان نعترف انه أمر صعب عدم تواجد ناد بحجم مانشستر يونايتد في دوري الأبطال. لكن ايضا يتعين علينا ان ننظر الى الجانب الآخر. سيكون لدينا متسع من الوقت للعمل خلال الأسبوع الموسم المقبل وان نحسن من آدائنا في الدوري الإنكليزي. سيكون تركزينا في هذه الناحية".
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