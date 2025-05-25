ريال مدريد يعلن تعيين تشابي ألونسو حتى 2028

أعلن ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد تعيين تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق بعقد لمدة ثلاث سنوات.



ويخلف الإسباني ألونسو المدرب كارلو أنشيلوتي الذي كانت آخر مبارياته مع الفريق أمس السبت.