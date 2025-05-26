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العين الإماراتي يتعاقد مع المغربي حسين رحيمي استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية

2025-05-26 | 07:50
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العين الإماراتي يتعاقد مع المغربي حسين رحيمي استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية

تعاقد العين الإماراتي الاثنين مع المغربي حسين رحيمي لمدة أربعة مواسم قادما من مواطنه الرجاء البيضاوي في أولى صفقاته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية من 14 حزيران حتى 13 تموز.

وسيلعب حسين رحيمي (23 عاماً) إلى جانب شقيقه الأكبر سفيان (28 عاماً) والذي توج مع العين بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2024 برصيد 13 هدفاً وبطولة كرة القدم في أولمبياد باريس لنفس العام مع منتخب بلاده الأولمبي بثمانية أهداف.

وقال صاحب 11 هدفاً مع الرجاء في الدوري المغربي للموسم الحالي "اللعب في كأس العالم للأندية كان حلماً بالنسبة لي منذ الطفولة، وليس من السهل اللعب في مثل هذا الاستحقاق، وأتمنى ان أكون عند حسن ظن العين وجمهوره".

وأبدى سعادته باللعب مع شقيقه الذي يلعب مع العين منذ 2021" سفيان ساندني كثيراً في مسيرتي ولم يكن مجرد شقيق لي في المنزل فقط، واتمنى أن يقول الثنائي رحيمي كلمته في الملعب".

وانهى العين الدوري الإماراتي في المركز الخامس ليفشل في تأمين أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل، لكنه يعول على كأس العالم للأندية لتغيير الصورة.

وكشف مدربه الصربي فلاديمير ايفيتش عن "انضمام لاعبين جدد لصفوف الفريق في الفترة المقبلة"، واعداً بتقديم "ثلاث مباريات جيدة في الدور الأول بكأس العالم للأندية"، بعدما أوقعت القرعة العين في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي الإنكليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

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