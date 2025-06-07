رونالدو: يجب على الفائز بجائزة الكرة الذهبية إحراز لقب دوري أبطال أوروبا

اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو ان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يتعين عليه إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



قال رونالدو المتوج بالجائزة المرموقة خمس مرات في مسيرته الزاخرة "لا يمكنني قول من يستحقها"، وذلك عشية نهائي دوري الأمم الأوروبية التي يخوضها الأحد ضد إسبانيا.



تابع اللاعب البالغ 40 عاما الذي أمضى آخر موسمين ونصف الموسم في صفوف نادي النصر السعودي "أعتقد ان الفائز بالجائزة يجب أن يكون من الفريق المتوج بالألقاب. المتوج بالكرة الذهبية يجب أن يكون من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا".



وأحرز باريس سان جرمان الفرنسي الأسبوع الماضي لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الساحق على إنتر الإيطالي 5-0، وهو الأكبر في مباراة نهائية للمسابقة القارية الأم.



وُيعدّ لاعبه عثمان ديمبيليه من المرشحين لنيل الجائزة، بالإضافة إلى الإسباني الشاب لامين جمال بطل أوروبا مع بلاده وإسبانيا مع برشلونة.



وأحرز رونالدو الجائزة أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، فيما نالها غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ثماني مرات في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023.



وراحت الجائزة العام الماضي للاعب الوسط الإسباني رودري الذي تعرض بعدها لإصابة أبعدته طوال الموسم عن بلاده وفريقه مانشستر سيتي الإنكليزي.