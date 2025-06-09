الروماني كيفو مدربا لإنتر خلفا لإينزاغي

عُيّن المدافع الدولي السابق الروماني كريستيان كيفو الإثنين مدربا جديدا لنادي إنتر الإيطالي بدلا من سيموني إينزاغي المغادر إلى السعودية، وفقا لما أعلن وصيف بطل أوروبا.



وأفاد إنتر في بيان "يرحب إنتر ميلان بكريستيان كيفو مدربا جديدا لفريقه الأول الذي وقّع عقدا لمدة عامين حتى 30 حزيران 2027". يمتلك كيفو، مدافع إنتر السابق، خبرة تدريبية محدودة في الدوري الإيطالي، حيث قاد بارما خلال 13 مباراة فقط الموسم المنصرم وحال دون هبوطه إلى الدرجة الثانية.



ويحلّ كيفو بدلا من إينزاغي (49 عاما) الذي قرر الانتقال إلى السعودية للاشراف على الهلال مباشرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5، بعقد بقيمة 50 مليون يورو خلال موسمين.



وكان كيفو (44 عاما) قد ودَّع في وقت سابق اليوم بارما تمهيدا لعودته إلى فريقه السابق إنتر، وقال على إنستغرام "أشكر النادي والجهاز الفني واللاعبين والجماهير على ثقتهم بي وبمشروعنا"، مضيفا "تجاوزنا معا العقبات وكتبنا صفحة (في تاريخ بارما) ستبقى في قلبي".



وسيشرف كيفو على إنتر في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة بين 14 حزيران و13 تموز بمشاركة 32 فريقا لأول مرة. ستكون أول مباراة له مع "نيراتسوري" ضد مونتيري المكسيكي في مونديال الأندية الأسبوع المقبل على ملعب "روز بول" في باسادينا بولاية كاليفورنيا.