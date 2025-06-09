لانغليه يتعاقد مع أتلتيكو حتى عام 2028

أنهى المدافع الفرنسي كليمان لانغليه تعاقده مع برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للانتقال في صفقة لثلاث سنوات إلى غريمه أتلتيكو مدريد الذي لعب في صفوفه على سبيل الاعارة في الموسم المنصرم، وفقا لما أفاد الناديان الإثنين.



وقال نادي العاصمة في بيان "توصل كليمان لانغليه وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق لضم الدولي الفرنسي حتى عام 2028. يصل المدافع، المُعار هذا الموسم، في صفقة انتقال حر وسيبقى مع نادينا للمواسم الثلاثة المقبلة".



ونال لانغليه (29 عاما) الذي غاب للاصابة عن منتخب بلاده في مباراة الفوز على ألمانيا المضيفة 2-0 الاحد في مباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، ثقة المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني هذا العام، حيث شارك في 34 مباراة في جميع المسابقات.



تم فسخ عقد لانغليه الذي تدرج في صفوف الشباب مع نانسي، مع برشلونة المنضم إليه في عام 2018 بعد موسم في إشبيلية.



أعار النادي الكاتالوني مدافعه الذي لم يعد يناسب خططه، عدة مرات في المواسم الأخيرة فتنقل بين توتنهام وأستون فيلا الانكليزيين وأتلتيكو الذي تعاقد معه نهائيا.



وحسب الصحافة الكاتالونية، فإن إنهاء عقده وديا من شأنه أن يسمح لبرشلونة بتحرير الأجور للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف والتعاقد مع لاعبين جدد من دون أي مشكلات هذا الصيف.