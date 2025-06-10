مانشستر سيتي يعين المساعد السابق لكلوب في الجهاز الفني لغوارديولا

أكد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء تعيين مدربين مساعدين سابقين في ليفربول، ضمن الجهاز الفني للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، بينهما الهولندي بيب ليندرس المساعد السابق للألماني يورغن كلوب.



ويصل ليندرس إلى ملعب الاتحاد مع مدرب الكرات الثابتة جيمس فرينش الذي أمضى 13 عاما في ملعب أنفيلد.



وتأتي التعيينات الجديدة، بعد رحيل ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني لغوارديولا.



وعمل ليندرس (42 عاما)، تحت إشراف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز وكلوب في نادي ليفربول.



ترك النادي مع كلوب في نهاية موسم 2024، وتولى الإشراف على ريد بول سالزبورغ لكنه أقيل في كانون الأول.



وقال البرتغالي أوغو فيانا مدير كرة القدم في سيتي "حصد بيبين وجيمس خبرة كبيرة في أدوراهما الفردية خلال السنوات القليلة الماضية".

