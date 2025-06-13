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مونديال الأندية... إليكم أبرز خمسة نجوم غائبين
2025-06-13 | 05:14
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مونديال الأندية... إليكم أبرز خمسة نجوم غائبين
تستقطب كأس العالم للأندية التي تنطلق هذا الأسبوع اهتماما واسعا بعد أن رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوائز تصل إلى مليار دولار أميركي، لكنها ستفتقد لبعض الاسماء اللامعة.
تُسلط وكالة فرانس برس الأضواء على خمسة لاعبين سيغيبون عن النهائيات التي تنطلق في الولايات المتحدة السبت.
محمد صلاح (ليفربول)
أنهى ليفربول الموسم بطلا للدوري الإنكليزي، لكن على غرار برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، لن تكون هذه الفرق حاضرة في كأس العالم للأندية، بسبب عملية التأهل المعقدة.
وهذا يعني أن الهداف المصري صلاح الذي حطم الرقم القياسي للدوري الإنكليزي بعدد المساهمات، مع 29 هدفا و18 تمريرة حاسمة سيغيب عن النهائيات.
ولكن بعد موسم مرهق تراجع فيه مستواه في الأشهر الأخيرة، قد لا يكون صلاح منزعجا كثيرا من حصوله على إجازة صيفية. نشر الدولي المصري صورة له على حسابه في انستغرام وهو يستمتع بأشعة الشمس على الشاطئ.
ولكن سيكون من المحبط لبعض الجماهير أن يغيب صلاح والقائد الهولندي فيرجيل فان دايك وغيرهما عن البطولة، مع فرصة محتملة لمواجهة جديدة من العيار الثقيل أمام بطل أوروبا باريس سان جرمان الفرنسي.
كذلك، يغيب الألماني فلوريان فيرتس المرغوب به من قبل ليفربول عن النهائيات، إذ لم يتأهل فريقه باير ليفركوزن الألماني.
لامين جمال (برشلونة)
لم يقدم أي لاعب في عالم كرة القدم هذا الموسم إثارة أكبر من نجم برشلونة الاسباني لامين جمال ابن الـ 17 عاما.
وقدم الجناح الاسباني أداء رفيعا مع ناديه الكاتالوني ويُعد من بين أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.
وسمحت قدرات جمال المذهلة في المراوغة وفنياته الساحرة أن يصبح أحد أبرز العناصر الجاذبة في عالم كرة القدم في الوقت الحالي.
وغالبا ما تتم مقارنته بنجم برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن بسبب غياب بطل إسبانيا، فاتته على الارجح فرصته الوحيدة لمواجهة الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات المُشارك مع إنتر ميامي الاميركي.
وسيكون رافينيا مهاجم برشلونة، ولاعب خط الوسط بيدري والمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي من بين اللاعبين الآخرين الذين ستفتقدهم البطولة.
كريستيانو رونالدو (النصر)
لن يواجه ميسي أيضا أحد أكبر خصومه في مسيرته البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم البرتغالي البالغ 40 عاما كان يبحث عن طريقة للمشاركة في النهائيات.
وقال رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو إن رونالدو قد يغادر النصر السعودي لينضم الى أحد الفرق المشاركة في النهائيات، منوها أن "المناقشات" لا تزال قائمة.
إلا أن رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات والمتوج الاسبوع الماضي بمسابقة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، قال بعد المباراة إنه سيبقى في النصر.
وكشف نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد السابق، السبت الماضي، عشية نهائي دوري الأمم الأوروبية أن "بعض الفرق تواصلت معي".
وأوضح "بعضها كان منطقيا والبعض الآخر لم يكن كذلك، ولكن لا يمكنك محاولة القيام بكل شيء. لا يمكنك التقاط كل كرة".
بوكايو ساكا (أرسنال)
يغيب أرسنال الانكليزي الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن المشاركة. وبعد انتهاء موسمه من دون ألقاب، كانت كأس العالم للأندية فرصة متاحة له للفوز بلقب ما.
ويعود اللقب الفعلي الوحيد لبوكايو ساكا، باستثناء كأس الدرع الخيرية، الى فوزه مع أرسنال بكأس إنكلترا في عام 2020.
واظهر فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا هذا الموسم انه تطور كثيرا لدرجة انه كان منافسا في جميع البطولات المحلية والقارية، بعد أن اقصى ريال من ربع نهائي دوري الابطال قبل أن يودع من نصف النهائي.
وللاعب بمهاراته أمضى ستة مواسم يلعب بشكل مستمر في أعلى المستويات، يتطلع ساكا فعليا الى استثمار ذلك بحصد الالقاب.
لكن أرسنال سيكون خائبا للغياب عن المنافسات التي خُصصت لها ايضا جوائز مالية ضخمة، لاسيما في ظل جهود "المدفعجية" لتقليص الفجوة مع مواطنيه ليفربول ومانشستر سيتي اللذين هيمنا على الكرة الانكليزية في المواسم الأخيرة.
نيمار (سانتوس)
عانى النجم البرازيلي نيمار من إصابات متعددة خلال فترته مع الهلال السعودي وعاد في كانون الثاني 2025 الى سانتوس البرازيلي، آملا في استعادة جاهزيته قبيل كأس العالم للمنتخبات الصيف المقبل.
ورغم تقدمه في السن، لا يزال نيمار (33 عاما) من بين أبرز الاسماء في كرة القدم ولا شك أن غيابه يشكل نكسة من الناحية التجارية.
وقال مواطنه لاعب الوسط كازيميرو "نيمار، ماذا يمكنني أن أقول عنه؟ إنه لاعب استثنائي، وهو بالنسبة لي ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في مسيرتي الكروية، إلى جانب كريستيانو وميسي".
وفي ظل معاناة المنظمين لبيع التذاكر، فإن حضور نيمار كان ليشكل دفعة كبيرة في هذا المجال.
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