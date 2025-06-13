مونديال الأندية... نبذة عن الملاعب الــ12

تستضيف الولايات المتحدة الأميركية أول كأس للعالم للأندية في كرة القدم بمشاركة 32 ناديا، على 12 ملعبا في 11 مدينة معظمها في شرق البلاد، بين 14 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو 2025.



في ما يأتي نبذة عن الملاعب التي ستستضيف المباريات الـ63 للبطولة:

1- ميتلايف ستاديوم



إيست راذرفورد (نيوجيرسي، نيويورك الكبرى)



السعة: 82.500 متفرج



سيستضيف هذا الملعب المتعدد الأغراض وعقر دار فريق جاينتس لكرة القدم الأميركية، المباراة النهائية في 13 تموز/يوليو. احتضن سابقا مباراة السوبر بول في 2014 ونهائي كوبا أميركا 2016.



2- روز بول



باسادينا، كاليفورنيا



السعة: 88.500 متفرج



بعمر 102 سنتين، هو معلم تاريخي في الولايات المتحدة. كان مقر نسختين من الألعاب الأولمبية، ونهائي كأس العالم للرجال 1994 والسيدات 1999.



3- مرسيدس بنز ستاديوم



أتلانتا، جورجيا



السعة: 75 ألف متفرج



بسقفه القابل للطي وشاشته العملاقة المضيئة بزاوية 360 درجة، هو ملعب فريق أتلانتا يونايتد في دوري "أم ال أس" وفالكونز في دوري كرة القدم الأميركية. يستضيف أيضا حفلات موسيقية عالمية رفيعة المستوى. سيحتضن ست مباريات في مونديال الأندية.



4- لينكولن فايننشال فيلد



فيلادلفيا، بنسيلفانيا



السعة: 69 ألف متفرج



افتتح عام 2003، هو مقر نادي إيغلز في دوري أن أف أل، ويحتضن خمس مباريات في دور المجموعات، بينها مواجهة ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورغ النمسوي.



5- لومين فيلد



سياتل، واشنطن



السعة: 69 ألف متفرج



الملعب الضخم المصمم على شكل حدوة حصان هو مقر فريق سياتل ساوندرز في دوري أم أل أس الذي سيشارك في مونديال الأندية ويستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني.



6- هارد روك ستاديوم



ميامي غاردنز، فلوريدا



السعة: 65 ألف متفرج



هو أحد الملاعب متعددة الأغراض الأكثر شعبية في الولايات المتحدة. يستضيف فريق دولفنز في دوري أن أف أل وجائزة ميامي الكبرى في الفورمولا واحد. سيشهد المباراة الافتتاحية في مونديال الأندية بين إنتر ميامي الأميركي والأهلي المصري.



7- كامبينغ وورلد ستاديوم



أورلاندو، فلوريدا



السعة: 65 ألف متفرج



هو ملعب كلاسيكي افتتح عام 1936 وخضع للتجديد عام 2014 بنسبة تسعين في المئة. يستضيف أقوى مباريات دور المجموعات بين مانشستر سيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي.



8- إنتر وكو ستاديوم



أورلاندو، فلوريدا



السعة: 25 ألف متفرج



من بين الملاعب الصغيرة، سيستضيف مبارتين فقط بين بنفيكا البرتغالي وأوكلاند النيوزيلندي، وأولسان الكوري الجنوبي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات.



9- جيوديس بارك



ناشفيل، تينيسي



السعة: 30 ألف متفرج



افتتح قبل ثلاث سنوات فقط، وهو أكبر ملعب مخصص فقط لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا، والأحدث المستخدم لكأس العالم للأندية.



10- بانك أوف أميريكا ستاديوم



شارلوت، كارولينا الشمالية



السعة: 75 ألف متفرج



يلعب فريق بانترز في دوري أن أفي أل على هذا ملعب منذ 1996. يستضيف مبارتين هامتين في دور المجموعات، بين بايرن ميونيخ وبنفيكا، وريال مدريد وباتشوكا.



11- تي كيو أل ستاديوم



سينسيناتي، أوهايو



السعة: 26 ألف متفرج



افتتح هذا الملعب الحدثي عام 2021، وسيستضيف المباراة الأولى لبايرن ميونيخ ضد أوكلاند في اليوم الثاني من النهائيات.

12- أودي فيلد



واشنطن، دي سي



السعة: 20 ألف متفرج



لا يحتضن هذا الملعب سوى مباريات كرة القدم، وهو مقر فريق دي سي يونايتد، النادي الثاني الأكثر تتويجا في الدوري المحلي. تقام عليه ثلاث مباريات في دور المجموعات.