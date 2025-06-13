السعودية وقطر تستضيفان الملحق الآسيوي

تستضيف قطر والسعودية مباريات ملحق (الدور الرابع) التصفيات الآسيوية المؤهل الى كأس العالم 2026 في تشرين الاول، حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة.



ويشارك في الملحق ستة منتخبات بينها خمسة عربية أنهت الدور الثالث من التصفيات الأسيوية في المركزين الثالث والرابع، وهي: السعودية، العراق، الإمارات، عُمان، قطر وإندونيسيا.



وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، تتنافس بنظام التجمع من مباراة واحدة خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين الأول 2025.



ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليلتحقا باليابان وكوريا الجنوبية وايران والاردن واوزبكستان واستراليا.



ويملك العرب فرصة حجز بطاقة ثانية الى المونديال بعدما تأهل الاردن للمرة الاولى في تاريخه، علما أنهم مرشحون لثالثة كون خمسة منها تتنافس على بطاقتي الملحق القاري.



أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 تشرين الثاني 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.



وتقام القرعة الرسمية للملحق الآسيوي يوم 17 تموز 2025.



وأنهت الإمارات الدور الثالث ثالثة في المجموعة الاولى امام قطر، على غرار العراق أمام عمان في الثانية، والسعودية أمام إندونيسيا في الثالثة.