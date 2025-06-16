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بعد الاتهامات التي وجهها أولاده ضده... تبرئة والد البطل الأولمبي إينغبريغتسن وهذه التفاصيل

2025-06-16 | 12:51
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بعد الاتهامات التي وجهها أولاده ضده... تبرئة والد البطل الأولمبي إينغبريغتسن وهذه التفاصيل

برأت محكمة نروجية الاثنين غييرت إينغبريغتسن من تهم الاعتداء على ابنه، العداء البطل الأولمبي جايكوب إنغبريغتسن، لكنها حكمت عليه بالسجن 15 يوما مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء على ابنته إنغريد، بحسب محاميي الجانبين.

واتُهم غييرت (59 عاما) الذي كان مدربا لابنه، بممارسة العنف الجسدي والنفسي ضد ابنيه على مدى فترة إجمالية بلغت 14 عاما، من عام 2008 الى عام 2022، وهي التهم التي نفاها.

وجاءت خلاصة الحكم بعد نهاية المحاكمة الطويلة التي عقدت من 24 آذار حتى 15 أيار أمام قوس العدالة في ساندنس (جنوب غرب)، ليحصل على تبرئة القضاة من العنف الجسدي والنفسي الذي اتهمه جايكوب به، الا انهم وجدوه مذنبا بارتكاب حلقة عنف ضد ابنته إنغريد، دون تأييد الاتهامات الأخرى.

وزعمت إنغريد (19 عاما) من خلال صورة لخدها الأحمر، أن والدها ضربها على وجهها بمنشفة مبللة أثناء شجار في كانون الثاني 2022. وقال إنه كان يستهدف الإصبع الذي كانت تشير إليه أثناء الشجار.

ونال غييرت عقوبة سجن لـ 15 يوما مع وقف التنفيذ وأومر بدفع تعويض لابنته قدره 10 آلاف كرونة (873 يورو).

وقالت محامية المدعين إيفون لارسن "لم يقولوا إنهم شعروا بخيبة الأمل. قالوا إنهم فوجئوا".

وطالب الادعاء بسجن غييرت لعامين ونصف العام في حين طالب الدفاع بتبرئته خلال المحاكمة.

وقال محاموه في بيان "إن العامل الحاسم في قرار المحكمة هو عدم وجود أدلة تثبت أن غييرت إينغبريغتسن كان يزرع الخوف الدائم في نفوس أطفاله".

وأضافوا أن "المحكمة لاحظت على وجه الخصوص أن العديد من أفراد الأسرة المقربين والشهود الخارجيين لم يلاحظوا أو يشهدوا أي معاملة سيئة".

ولدى الطرفين مهلة 14 يوما لتقديم الاستئناف إن أرادا.

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