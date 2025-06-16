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رياضة
إشبيلية يعيّن لاعبه السابق ألميدا مدربا للفريق
2025-06-16 | 14:59
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إشبيلية يعيّن لاعبه السابق ألميدا مدربا للفريق
أعلن نادي إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الأرجنتيني ماتياس ألميدا مدربا للفريق، حيث وقع لاعبه السابق عقدا لمدة ثلاث سنوات مع الفريق الذي كافح للهروب من الهبوط الموسم الماضي.
وأمضى ألميدا موسما واحدا في إشبيلية عندما انضم إليه قادما من ريفر بليت عام 1996، قبل أن ينتقل للعب مع لاتسيو وبارما وإنتر ميلان في إيطاليا.
وبعد اعتزاله اللعب وهو ضمن صفوف ريفر بليت، بدأ مسيرته التدريبية هناك.
وأمضى المدرب البالغ من العمر 51 عاما الموسمين الأخيرين في تدريب نادي أيك أثينا اليوناني حيث فاز بالثنائية المحلية في موسمه الأول، بعد أن ترك في في وقت سابق تدريب سان هوزيه إيرثكويكس في الدوري الأمريكي للمحترفين.
وتجنب إشبيلية الهبوط بفارق نقطة واحدة في الموسم الماضي، بعد إقالة المدرب جارسيا بيمينتا في أبريل نيسان وتعيين خواكين كاباروس حتى نهاية الموسم، وهو الموسم الذي شهد اقتحام جماهير غاضبة لملعب التدريب الخاص بالنادي الشهر الماضي.
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