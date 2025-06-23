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رياضة
البلجيكي دريس مرتنز يعتزل كرة القدم
2025-06-23 | 05:21
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البلجيكي دريس مرتنز يعتزل كرة القدم
وصل الهداف الدولي البلجيكي السابق دريس مرتنز، وهو الهداف التاريخي لنابولي الإيطالي، إلى نهاية مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 38 عاما، بعدما قرر الاعتزال عقب انتهاء عقده مع غلطة سراي التركي أواخر الشهر الحالي، وفق ما أعلن الأحد.
وقال مرتنز في مقطع فيديو موجه إلى زميله السابق في نابولي السلوفاكي ماريك هامشيك الذي ينظم مباراة ودية أوائل الشهر المقبل "سأعتزل كرة القدم لكني سأرتدي حذائي للمرة الأخيرة من أجلك".
وبعد تسعة مواسم في نابولي جعلته أفضل هداف في تاريخ النادي الإيطالي (148 هدفا في 397 مباراة بالمجمل و113 هدفا في 113 مباراة في الدوري الإيطالي)، انضم مرتنز إلى غلطة سراي خلال صيف 2022 في طريقه للفوز بلقب الدوري التركي ثلاث مرات وكل من الكأس والكأس السوبر مرة واحدة.
وخلال مشواره مع نابولي الذي انضم إليه من أيندهوفن الهولندي عام 2011، أحرز مرتنز الكأس عامي 2014 و2020 والكأس السوبر عام 2014.
وخاض مرتنز الذي دافع أيضا عن ألوان أوتريخت الهولندي (2009-2011)، 109 مباريات بألوان المنتخب البلجيكي سجل خلالها 21 هدفا وكانت مباراته الأخيرة مع "الشياطين الحمر" في مونديال قطر 2022.
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