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رياضة
بيلينغهام يؤكد خضوعه لجراحة بكتفه بعد مونديال الإندية
2025-06-23 | 05:33
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بيلينغهام يؤكد خضوعه لجراحة بكتفه بعد مونديال الإندية
أكد الإنكليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الأحد انه سيخضع لجراحة بكتفه المصابة منذ فترة طويلة، بعد انتهاء مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية بكرة القدم.
ويعاني الإنكليزي الدولي من أوجاع بعد تعرضه لخلع بالكتف في مباراة ضمن الدوري الإسباني في تشرين الثاني 2023، وهو يلعب مرتديا دعامة تحت قميصه مذذاك الوقت.
ورغبة منه بإحراز لقب البطولة المجرية ماليا، قرر النادي الملكي ارجاء جراحة بيلينغهام حتى نهايتها، ما يعني غيابه عن انطلاق بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا) للموسم المقبل.
وقال بيلينغهام لمنصة دازون للبث التدفقي، بعد فوز ريال مدريد على باتشوكا المكسيكي 3-1 في مدينة شارلوت الأميركية "وصلت لمرحلة... ضقت ذرعا بالدعامة، واضطراري لشدها، وقيام لاعبين (آخرين) بشدها، وإعادة ترتيبها طوال الوقت".
وتابع "لدي جراحة مبرمجة بعد البطولة، أعتقد انها بعد أيام قليلة من موعد النهائي.. أنا سعيد حيال هذا الأمر، منذ فترة وأنا انتظره. أعتقد أن صبري قد نفد من الدعامة".
وقد يتطلب تعافي بيلينغهام نحو 12 أسبوعا بحسب تقارير صحافية، ما يعني انه قد يغيب أيضا عن مبارتي إنكلترا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ضد أندورا وصربيا.
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