الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
"شعر بألم لا يحتمل"... لهذا السبب: ديفيد بيكهام يدخل المستشفى وهذه التفاصيل (صور)
2025-06-27 | 14:51
شارك
2
min
"شعر بألم لا يحتمل"... لهذا السبب: ديفيد بيكهام يدخل المستشفى وهذه التفاصيل (صور)
نُقل نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام إلى المستشفى مؤخراً بعد معاناته من ألم "لا يُحتمل" في معصمه.
وشاركت زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام (51 عامًا) صورة له عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، وأرفقتها برسالة دعم كتبت فيها: "سلامتك يا بابا، نتمنى لك الشفاء العاجل."
وظهر بيكهام (50 عامًا) مبتسمًا في الصورة، وقد وضع ذراعه المصابة في حمالة باللون الأزرق، من دون الكشف عن سبب الإصابة.
وفي صورة ثانية، ظهر ديفيد وهو يرتدي سوارًا كُتب عليه: "بالشفاء العاجل."
وبحسب مصدر لموقع
MailOnline
، فإن بيكهام خضع لعملية جراحية مؤخرًا لإصلاح معصمه، وذلك بعد أن تبيّن من خلال الفحوصات وجود برغي لم يتحلل كما كان متوقعًا، ما تسبب له بآلام مزمنة.
يوُذكر أن بيكهام كان قد كسر معصمه لأول مرة في أيار 2003 خلال مباراة ودية جمعت بين إنكلترا وجنوب أفريقيا في مدينة ديربان، وقد خضع حينها لتثبيت جراحي.
ومع مرور السنوات، عانى من آلام متزايدة في معصمه، لتؤكد الفحوصات أن البرغي لا يزال في مكانه، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي لإزالته بعد تفاقم الألم.
رياضة
يحتمل"...
السبب:
ديفيد
بيكهام
المستشفى
التفاصيل
(صور)
التالي
الإيرلندي كيث أندروز مدربا جديدا لبرنتفورد
الأميركي ستيبينغ مدربا جديدا لمنتخب سوريا لكرة السلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-06-10
"لم نصدق ما رأيناه"... سمكة قرش "سقطت من السماء" في ملعب غولف وهذه التفاصيل (صور)
منوعات
2025-06-10
"لم نصدق ما رأيناه"... سمكة قرش "سقطت من السماء" في ملعب غولف وهذه التفاصيل (صور)
0
صحة وتغذية
2025-05-27
علماء يدقّون ناقوس الخطر: لهذا السبب المهم احذروا التقبيل!
صحة وتغذية
2025-05-27
علماء يدقّون ناقوس الخطر: لهذا السبب المهم احذروا التقبيل!
0
موضة وجمال
2025-06-25
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
موضة وجمال
2025-06-25
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
0
آخر الأخبار
2025-05-24
وزير الداخلية: نسبة الاقتراع "لا بأس بها" والمهم ان الانتخابات حصلت
آخر الأخبار
2025-05-24
وزير الداخلية: نسبة الاقتراع "لا بأس بها" والمهم ان الانتخابات حصلت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
13:31
لهذا السبب... إقالة مدرب الصين لكرة القدم برانكو إيفانكوفيتش
رياضة
13:31
لهذا السبب... إقالة مدرب الصين لكرة القدم برانكو إيفانكوفيتش
0
رياضة
13:07
الإيرلندي كيث أندروز مدربا جديدا لبرنتفورد
رياضة
13:07
الإيرلندي كيث أندروز مدربا جديدا لبرنتفورد
0
رياضة
2025-06-25
الأميركي ستيبينغ مدربا جديدا لمنتخب سوريا لكرة السلة
رياضة
2025-06-25
الأميركي ستيبينغ مدربا جديدا لمنتخب سوريا لكرة السلة
0
رياضة
2025-06-25
مونديال 2006: إدانة الاتحاد الألماني بالاحتيال الضريبي
رياضة
2025-06-25
مونديال 2006: إدانة الاتحاد الألماني بالاحتيال الضريبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
17:02
ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل
خبر عاجل
17:02
ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل
0
خبر عاجل
07:02
طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطنة وارتفع عدد الجرحى إلى ثلاثة عشر في غارة الجيش الإسرائيلي على شقة في النبطية
خبر عاجل
07:02
طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطنة وارتفع عدد الجرحى إلى ثلاثة عشر في غارة الجيش الإسرائيلي على شقة في النبطية
0
فنّ
2025-06-11
وائل كفوري يشوّق جمهوره لألبومه الجديد... هذا ما نشره (فيديو)
فنّ
2025-06-11
وائل كفوري يشوّق جمهوره لألبومه الجديد... هذا ما نشره (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-06-21
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان خشية تسلل مسيرة
آخر الأخبار
2025-06-21
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان خشية تسلل مسيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:49
ترامب يعلن أنه أوقف العمل على تخفيف العقوبات عن إيران
أخبار دولية
14:49
ترامب يعلن أنه أوقف العمل على تخفيف العقوبات عن إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
ملف المعادن النادرة... نحو الإنفراج
تقارير نشرة الاخبار
14:19
ملف المعادن النادرة... نحو الإنفراج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
5 محطات في البقاع طبعت في زيارة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
تقارير نشرة الاخبار
14:16
5 محطات في البقاع طبعت في زيارة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جرعة فضول يمكن أن تكون آخر جرعة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جرعة فضول يمكن أن تكون آخر جرعة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
السياحة تنهض بالأمل... صيفٌ واعد رغم التحديات
تقارير نشرة الاخبار
14:07
السياحة تنهض بالأمل... صيفٌ واعد رغم التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
بعد مباحثات وفد من شركة ستارلينك في لبنان… ماسك اتّصل بالرئيس عون
تقارير نشرة الاخبار
14:05
بعد مباحثات وفد من شركة ستارلينك في لبنان… ماسك اتّصل بالرئيس عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المختارة تستدرك لحظة اقيليمة خطرة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المختارة تستدرك لحظة اقيليمة خطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بعد اغتيال صراف وولديه في الجنوب... إسرائيل تحلل دم خمسة صرافين لبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بعد اغتيال صراف وولديه في الجنوب... إسرائيل تحلل دم خمسة صرافين لبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان شارف على انجاز رده على الطرح الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان شارف على انجاز رده على الطرح الأميركي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
2
أمن وقضاء
10:13
قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها
أمن وقضاء
10:13
قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها
3
أخبار لبنان
11:49
مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل
أخبار لبنان
11:49
مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل
4
أخبار دولية
10:18
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
أخبار دولية
10:18
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
5
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
6
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
7
خبر عاجل
08:00
أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب
خبر عاجل
08:00
أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب
8
أخبار لبنان
04:14
مصرف لبنان يوضح: لا علاقة لنا بقرار رفع السرية المصرفية عن حسابات متهمين سابقين بالفساد
أخبار لبنان
04:14
مصرف لبنان يوضح: لا علاقة لنا بقرار رفع السرية المصرفية عن حسابات متهمين سابقين بالفساد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More