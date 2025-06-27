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"شعر بألم لا يحتمل"... لهذا السبب: ديفيد بيكهام يدخل المستشفى وهذه التفاصيل (صور)

2025-06-27 | 14:51
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"شعر بألم لا يحتمل"... لهذا السبب: ديفيد بيكهام يدخل المستشفى وهذه التفاصيل (صور)

 نُقل نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام إلى المستشفى مؤخراً بعد معاناته من ألم "لا يُحتمل" في معصمه.

وشاركت زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام (51 عامًا)  صورة له عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، وأرفقتها برسالة دعم كتبت فيها: "سلامتك يا بابا، نتمنى لك الشفاء العاجل."

وظهر بيكهام (50 عامًا) مبتسمًا في الصورة، وقد وضع ذراعه المصابة في حمالة باللون الأزرق، من دون الكشف عن سبب الإصابة.

وفي صورة ثانية، ظهر ديفيد وهو يرتدي سوارًا كُتب عليه: "بالشفاء العاجل."

وبحسب مصدر لموقع MailOnline، فإن بيكهام خضع لعملية جراحية مؤخرًا لإصلاح معصمه، وذلك بعد أن تبيّن من خلال الفحوصات وجود برغي لم يتحلل كما كان متوقعًا، ما تسبب له بآلام مزمنة.

يوُذكر أن بيكهام كان قد كسر معصمه لأول مرة في أيار 2003 خلال مباراة ودية جمعت بين إنكلترا وجنوب أفريقيا في مدينة ديربان، وقد خضع حينها لتثبيت جراحي.

ومع مرور السنوات، عانى من آلام متزايدة في معصمه، لتؤكد الفحوصات أن البرغي لا يزال في مكانه، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي لإزالته بعد تفاقم الألم.

رياضة

يحتمل"...

السبب:

ديفيد

بيكهام

المستشفى

التفاصيل

(صور)

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