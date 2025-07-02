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رياضة
تشلسي يتعاقد مع البرازيلي بيدرو من برايتون
2025-07-02 | 12:43
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تشلسي يتعاقد مع البرازيلي بيدرو من برايتون
تعاقد تشلسي رابع الدوري الانكليزي لكرة القدم الأربعاء مع المهاجم الدولي البرازيلي لمواطنه برايتون جواو بيدرو في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه استرليني (79 مليون دولار أميركي).
وسافر بيدرو الأحد إلى الولايات المتحدة، حيث يشارك تشلسي في مونديال الأندية، بعد الاتفاق على شروط عقده الممتد لثماني سنوات.
وتم تأكيد الصفقة بعد اجتيازه الفحص الطبي الروتيني وبات متاحا للعب مع فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في ربع النهائي ضد بالميراس البرازيلي في فيلادلفيا.
ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأندية المشاركة في الأدوار الإقصائية من كأس العالم للأندية مهلة حتى الثالث من تموز لتسجيل لاعبين جدد في البطولة.
وقال بيدرو: "الجميع يعلم أن هذا نادٍ عريق وله تاريخ عريق. كان لديهم لاعبون رائعون في الماضي، ولديهم لاعبون رائعون الآن، لذلك أنا متحمس للانضمام الى صفوفهم، وكما تعلمون، عندما تكون لاعبا في تشلسي، يجب أن تفكر في شيء واحد هو الفوز".
وسجل الدولي (3 مباريات دولية) 30 هدفا في 70 مباراة مع برايتون منذ انتقاله إلى صفوفه مقابل 30 مليون جنيه استرليني من واتفورد قبل عامين.
وغاب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن آخر مباراتين لبرايتون هذا الموسم بعد استبعاده من التشكيلة بسبب مشادة في ملعب التدريب مع زميله المدافع الهولندي يان بول فان هيكه.
وبات بيدرو رابع لاعب يتعاقد معه تشلسي من برايتون في السنوات الأخيرة بعد الاكوادوري موسيس كايسيدو والاسبانيين المدافع مارك كوكوريا وحارس المرمى روبرت سانشيس.
وتعاقد النادي اللندني الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع مهاجم إيبسويتش تاون ليام ديلاب، ولاعب الوسط البرتغالي داريو إيسوغو، والمدافع الفرنسي مامادو سار هذا الصيف.
وسينضم النجم البرازيلي الصاعد إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 18 عاما، إلى تشلسي بعد مشاركته في مونديال الأندية مع بالميراس.
وقد يكون الجناح الانكليزي لبوروسيا دورتموند الالماني جيمي غيتنز لاعبا في تشلسي قريبا، بعد التوصل إلى اتفاق السبت بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 65 مليون يورو (55 مليون جنيه استرليني، 76 مليون دولار).
رياضة
يتعاقد
البرازيلي
بيدرو
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