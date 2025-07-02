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ليفربول يرفض عرضا من بايرن للتخلي عن لويس دياس

2025-07-02 | 14:00
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LBCI
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ليفربول يرفض عرضا من بايرن للتخلي عن لويس دياس

رفض ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عرضا من بايرن ميونيخ الألماني للتخلي عن مهاجمه الدولي الكولومبي لويس دياس، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية الأربعاء.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن ليفربول أعلم بايرن عدم رغبته بالتخلي عن الكولومبي البالغ 28 عاما، مكررا ما قاله لبرشلونة الإسباني قبل أيام.

ويدافع دياس عن ألوان ليفربول منذ كانون الثاني 2022 قادما إليه من بورتو البرتغالي في صفقة قدرت بـ49 مليون جنيه استرليني، وهو لعب دورا مؤثرا في مشوار "الحمر" نحو الفوز بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم بتسجيله 13 هدفا مع 5 تمريرات حاسمة.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن ليفربول أقفل الباب تماما أمام بايرن وقال له إن اللاعب ليس للبيع لأنه يدخل ضمن خططه للمواسم المقبلة، ما يعني أن رغبة النصر السعودي بضمه ستصل أيضا إلى حائط مسدود وفق "سكاي سبورتس".

وبالمجمل، سجل دياس 41 هدفا في 148 مباراة خاضها بألوان عملاق "أنفيلد" ضمن كافة المسابقات، وساهم في الفوز بلقب كل من الدوري والكأس مرة واحدة وكأس الرابطة مرتين.

وسبق لدياس المرتبط بليفربول لعامين آخرين، أن أعرب عن سعادته بمواصلة المشوار مع "الحمر"، قائلا خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي في تصفيات مونديال 2026 "أنا سعيد جدا جدا في ليفربول. منذ اليوم الأول، جعلوني أشعر بترحيب كبير".

وأضاف "نحن الآن على تواصل معهم (إدارة النادي) لأننا نتحدث مع أندية (أخرى). هذا أمر طبيعي، سوق الانتقالات مفتوح ونحاول تحديد ما هو الأفضل لنا. أنتظر لأرى ما سيحدث".

وتابع "إذا لم يقدم ليفربول عرضا جيدا (لتمديد عقده)، فلا يزال أمامي عامان معهم، وسأكون سعيدا وراضيا بالبقاء هناك. هذا كل شيء، كل شيء يعتمد عليهم بالطبع، والأمر متروك لي لأقرر ما هو الأفضل لنا ولمستقبلنا".

رياضة

بايرن

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