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رياضة
أتلتيكو يحسم تعاقده مع المدافع الإيطالي رودجيري
2025-07-02 | 15:00
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أتلتيكو يحسم تعاقده مع المدافع الإيطالي رودجيري
حسم أتلتيكو مدريد، ثالث الدوري الإسباني في كرة القدم للموسم المنصرم، تعاقده مع المدافع الإيطالي ماتيو رودجيري قادما من أتالانتا، وفق ما أعلن مساء الثلاثاء.
وقال نادي العاصمة الإسبانية "توصل أتلتيكو مدريد وأتالانتا إلى اتفاق بشأن انتقال ماتيو رودجيري"، مضيفا "وقع الظهير الأيسر الإيطالي البالغ 22 عاما عقدا مع النادي حتى 30 حزيران 2030".
وانضم رودجيري إلى أكاديمية أتالانتا حين كان في التاسعة من عمره وسجل بدايته مع الفريق الأول في الثالث من تشرين الثاني 2020 وهو في الثامنة عشرة من عمره، وذلك في مباراة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنكليزي.
وبعدما خاض 15 مباراة خلال موسم 2022-2023، فرض رودجيري نفسه في الموسم التالي ودافع عن ألوان أتالانتا في 48 مباراة ضمن جميع المسابقات.
وبالمجمل، لعب رودجيري 109 مباريات مع أتالانتا في جميع المسابقات خلال رحلها تخللها دفاعه عن ألوان ساليرنيتانا لموسم 2021-2022 على سبيل الإعارة.
وأفادت التقارير في إيطاليا بأن صفقة التعاقد مع رودجيري كلفت أتلتيكو مدريد قرابة 20 مليون يورو، بعدما دفع نادي العاصمة الإسبانية ثلاثة ملايين يورو لضم الحارس الأرجنتيني خوان موسو من أتالانتا أيضا، فيما حصل على المدافع الفرنسي كليمان لانغليه من دون مقابل بعد انتهاء عقده مع برشلونة.
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