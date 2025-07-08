الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
2025-07-08 | 11:40
شارك
2
min
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
اشارت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروع الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول الانكليزي لكرة القدم البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه الأسبوع الماضي في إسبانيا، إلى "سرعة زائدة"، وفقا لما أفادت الشرطة الاسبانية.
ولا يزال تقرير الخبراء "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" احد اطارات السيارة، لكن "جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعةالمسموح به"، وفقا للشرطة. ورجّح المصدر نفسه أن جوتا كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث ليلة 2-3 تموز.
ولقي اللاعب الدولي البرتغالي الدولي ابن الـ 28 عاما وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا (25 عاما) وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، حتفهما في حادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية ليلة الأربعاء إلى الخميس.
وكان ديوغو وشقيقه أندريه قد فارقا الحياة عند وصول خدمات الطوارئ.
وقال الحرس المدني (غارديا سيفيل) في اليوم التالي للحادث، إن سيارتهما، وهي طراز لامبورغيني هوراكان مستأجرة، وفقا لوسائل الإعلام البرتغالية، "انحرفت عن الطريق" قبل أن تشتعل فيها النيران.
رياضة
الأولية
للتحقيق
صدرت...
رجحته
التالي
"سيكون من الصعب للغاية تقبّل أن ديوغو لن يكون موجودا"... ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الاولى بعد وفاة جوتا
بايرن ميونيخ: موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية وخلع في الكاحل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-07-03
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
رياضة
2025-07-03
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
0
آخر الأخبار
2025-06-29
إعلام رسميّ: التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر بشرية في حادث مصفاة تبريز
آخر الأخبار
2025-06-29
إعلام رسميّ: التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر بشرية في حادث مصفاة تبريز
0
رياضة
2025-07-03
رونالدو عن وفاة ديوغو جوتا: "أمر لا يُصدق" (صورة)
رياضة
2025-07-03
رونالدو عن وفاة ديوغو جوتا: "أمر لا يُصدق" (صورة)
0
رياضة
11:09
"سيكون من الصعب للغاية تقبّل أن ديوغو لن يكون موجودا"... ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الاولى بعد وفاة جوتا
رياضة
11:09
"سيكون من الصعب للغاية تقبّل أن ديوغو لن يكون موجودا"... ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الاولى بعد وفاة جوتا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
11:09
"سيكون من الصعب للغاية تقبّل أن ديوغو لن يكون موجودا"... ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الاولى بعد وفاة جوتا
رياضة
11:09
"سيكون من الصعب للغاية تقبّل أن ديوغو لن يكون موجودا"... ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الاولى بعد وفاة جوتا
0
رياضة
2025-07-06
بايرن ميونيخ: موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية وخلع في الكاحل
رياضة
2025-07-06
بايرن ميونيخ: موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية وخلع في الكاحل
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-04
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-04
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
0
رياضة
2025-07-04
الشرطة البريطانية تتهم بارتي اللاعب السابق لأرسنال بالإغتصاب
رياضة
2025-07-04
الشرطة البريطانية تتهم بارتي اللاعب السابق لأرسنال بالإغتصاب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-04
التيار الوطني الحر: بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح
أخبار لبنان
2025-06-04
التيار الوطني الحر: بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح
0
آخر الأخبار
2025-06-17
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: رفع حالة التأهب للقوات الأميركية في القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة
آخر الأخبار
2025-06-17
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: رفع حالة التأهب للقوات الأميركية في القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة
0
أمن وقضاء
2025-07-07
قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2025-07-07
قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
0
أخبار لبنان
2025-04-22
وزير الدفاع اطّلع من حبيب على مشاريع مصرف الاسكان الهادفة إلى تأمين القروض للبنانيين
أخبار لبنان
2025-04-22
وزير الدفاع اطّلع من حبيب على مشاريع مصرف الاسكان الهادفة إلى تأمين القروض للبنانيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
0
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:55
توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية
0
أخبار دولية
13:37
ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
أخبار دولية
13:37
ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
0
أخبار دولية
13:32
نتنياهو أمام أزمة كبيرة تجاه غزة وإمكان تراجع أحراز الصفقة
أخبار دولية
13:32
نتنياهو أمام أزمة كبيرة تجاه غزة وإمكان تراجع أحراز الصفقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
3
أمن وقضاء
03:32
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:32
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
4
أخبار لبنان
02:21
براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس
أخبار لبنان
02:21
براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس
5
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
6
أمن وقضاء
08:51
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
08:51
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
7
أخبار لبنان
01:21
برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)
أخبار لبنان
01:21
برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)
8
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More