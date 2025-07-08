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رياضة

النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته

2025-07-08 | 11:40
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النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته

اشارت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروع الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول الانكليزي لكرة القدم البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه الأسبوع الماضي في إسبانيا، إلى "سرعة زائدة"، وفقا لما أفادت الشرطة الاسبانية.

ولا يزال تقرير الخبراء "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" احد اطارات السيارة، لكن "جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعةالمسموح به"، وفقا للشرطة. ورجّح المصدر نفسه أن جوتا كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث ليلة 2-3 تموز.

ولقي اللاعب الدولي البرتغالي الدولي ابن الـ 28 عاما وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا (25 عاما) وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، حتفهما في حادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وكان ديوغو وشقيقه أندريه قد فارقا الحياة عند وصول خدمات الطوارئ.

وقال الحرس المدني (غارديا سيفيل) في اليوم التالي للحادث، إن سيارتهما، وهي طراز لامبورغيني هوراكان مستأجرة، وفقا لوسائل الإعلام البرتغالية، "انحرفت عن الطريق" قبل أن تشتعل فيها النيران.

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