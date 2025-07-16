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وفاة أسطورة كرة القدم المغربية أحمد فرس

2025-07-16 | 15:15
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وفاة أسطورة كرة القدم المغربية أحمد فرس

توفي الأربعاء أسطورة الكرة المغربية والإفريقية أحمد فرس المتوج مع أسود للأطلس باللقب الوحيد حتى الآن في كأس أمم إفريقيا عام 1976، عن سن 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض وفق ما أعلن الاتحاد المغربي في رسالة تعزية.

وأعرب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع "عن أحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة المرحوم أحمد فرس، وإلى أسرة كرة القدم المغربية قاطبة، على إثر وفاة أحد رموز الكرة الوطنية، يومه الأربعاء".

ولعب فرس (78 عاما) مهاجما طيلة مسيرته مع نادي شباب المحمدية (1965-1982) وحصد معه لقب بطل الدوري عام 1980 والكأس المحلية عامي 1972 و1975 والكأس السوبر 1975، فضلا عن لقب هداف الدوري في مناسبتين 1969 و1973 برصيد 16 هدفا في كليهما قبل اعتزاله اللعب عام 1982.

كما حمل قميص المنتخب المغربي بين أواخر الستينات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي وهو الهداف التاريخي له حتى الآن برصيد 36 هدفا في 94 مباراة دولية.

وكان أول لاعب مغربي وعربي يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية في العام 1975. قبل أن يقود منتخب بلاده في العام الموالي الى الظفر ببطولة أمم إفريقيا في إثيوبيا للمرة الأولى والأخيرة حتى الان.  كما توج معه بذهبية دورة الالعاب العربية في العام ذاته.

وظل فرس يحظى بشعبية وتقدير كبيرين في بلاده.

ووصف لقجع الراحل بكونه "من الأسماء الخالدة في تاريخ الكرة المغربية، حيث حمل قميص المنتخب الوطني في مناسبات عدة، وكان أحد أبرز المساهمين في تتويج أسود الأطلس بلقب كأس إفريقيا للأمم سنة 1976".

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