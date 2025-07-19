الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
كونتي يرد على منتقدي سجله القاري كمدرب
2025-07-19 | 05:25
شارك
3
min
كونتي يرد على منتقدي سجله القاري كمدرب
رَدَّ أنتوني كونتي على سجله القاري كمدرب، وذلك مع بدء فريقه نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، تحضيراته للموسم الجديد.
وقال كونتي الجمعة في مؤتمر صحافي تزامنا مع بدء نابولي معسكره الاستعدادي في ديمارو "إلى أولئك الذين ينتقدوني، أقول لكن هذا: +قبل أن تتحدثوا، تأكدوا من معلوماتكم. لا يمكنكم الفوز بدوري أبطال أوروبا بمجرد المشاركة فيه".
وفي أول موسم له كمدرب نابولي، قاد كونتي النادي الجنوبي لإحراز لقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه بعدما تفوق في سباق الأمتار الأخيرة على فريقه السابق إنتر بطل الموسم قبل الماضي.
ورغم نجاحاته على الصعيد المحلي بقيادته يوفنتوس إلى لقب الدوري ثلاث مرات والكأس السوبر مرتين وتشلسي إلى لقب كل من الدوري والكأس مرة واحدة وإنتر إلى لقب الدوري مرة واحدة أيضا وأخيرا نابولي، لم يحقق كونتي كمدرب الكثير على الصعيد القاري وكان وصوله إلى نهائي "يوروبا ليغ" مع إنتر عام 2020 أفضل انجازاته لكن فريقه خسر في حينها أمام إشبيلية الإسباني.
وفي رده على منتقدي سجله القاري، قال كونتي الجمعة "دعوني أطرح عليكم هذا السؤال: هل تعلمون كم مرة شاركت في المسابقات القارية؟ ستة أعوام. مرتان مع يوفنتوس، مرة مع سبيرز (توتنهام الإنكليزي)، مرة مع تشلسي ومرتان مع إنتر. دائما ما استلم تدريب فرق في طور البناء".
وتابع "أتفهم أن الناس يبحثون عن معجزات. لكن لا يمكن التغاضي عن واقع أنه لا يمكنك الفوز بدوري أبطال أوروبا بمجرد المشاركة فيه"، موضحا "إنها عملية جارية، شيء تبنيه مع الوقت. من أجل فعل ذلك (الفوز بالألقاب القارية)، يتوجب عليّ أن أبقى مع الفريق لفترة أطول، وغير ذلك سيكون من المستحيل بناء شيء يدوم طويلا".
ورأى أن "الأندية التي غادرتها أصبحت الآن أكثر تنظيما وتنافسية"، مبررا "اخفاقاتي ناجمة عن عدم البقاء مع الأندية لفترة كافية. لو فعلت ذلك، لاختلفت الأمور ولذهبت أبعد من ذلك في البطولة (دوري الأبطال)".
وواصل تبريره بالقول "انظروا إلى مانشستر سيتي (الإنكليزي)، فقد فاز به (دوري الأبطال) مرة واحدة فقط خلال عشرة أعوام (من بناء الفريق مع ملاكه الإماراتيين ومدربه الإسباني بيب غوارديولا). أما باريس سان جرمان (الفرنسي)، فقد فاز بها العام الماضي فقط".
وأردف "نعلم أيضا أن مواردنا اليوم لا تُقارن بموارد الأندية الأخرى، إنها ليست منافسة عادلة! انظروا إلى صفقات الانتقالات التي تُجريها الأندية الأخرى: 70، 80، 100 مليون. نحن نعرف من نحن ونفخر بما نحن عليه، لكننا نعرف أيضا حدودنا، ومن الصواب أن نحترمها. عائداتنا التلفزيونية تُمثل خُمس ما تُحققه تلك الأندية، لذا من الطبيعي أن تختلف قدرتنا الشرائية".
وعزز نابولي صفوفه هذا الصيف بضم الدولي لورنتسو لوكا، البلجيكي كيفن دي بروين، الهولندي نو لانغ ولوكا ماريانوتشي.
ومن المتوقع أن ينضم لاعب خامس لتشكيلة الفريق الجنوبي بشخص المدافع الهولندي لبولونيا سام بوكوما الذي ستحسم صفقته في الساعات القليلة المقبلة.
رياضة
منتقدي
القاري
كمدرب
التالي
شكوك حيال بدء محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا قبل نهاية العام الحالي
وفاة أسطورة كرة القدم المغربية أحمد فرس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-05-26
أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو
رياضة
2025-05-26
أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو
0
رياضة
2025-06-27
الإيرلندي كيث أندروز مدربا جديدا لبرنتفورد
رياضة
2025-06-27
الإيرلندي كيث أندروز مدربا جديدا لبرنتفورد
0
أمن وقضاء
2025-06-25
توقيف سوري في كسروان تلقّى تدريبات بإشراف مدرّبين انتموا سابقًا إلى "داعش"...
أمن وقضاء
2025-06-25
توقيف سوري في كسروان تلقّى تدريبات بإشراف مدرّبين انتموا سابقًا إلى "داعش"...
0
رياضة
2025-06-25
الأميركي ستيبينغ مدربا جديدا لمنتخب سوريا لكرة السلة
رياضة
2025-06-25
الأميركي ستيبينغ مدربا جديدا لمنتخب سوريا لكرة السلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
05:41
رسالة واتساب تساهم في إفشال انتقال نيكو وليامس إلى برشلونة
رياضة
05:41
رسالة واتساب تساهم في إفشال انتقال نيكو وليامس إلى برشلونة
0
رياضة
05:36
شكوك حيال بدء محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا قبل نهاية العام الحالي
رياضة
05:36
شكوك حيال بدء محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا قبل نهاية العام الحالي
0
رياضة
2025-07-16
وفاة أسطورة كرة القدم المغربية أحمد فرس
رياضة
2025-07-16
وفاة أسطورة كرة القدم المغربية أحمد فرس
0
رياضة
2025-07-14
بالمر يهدي تشلسي اللقب بفوز كبير على سان جرمان
رياضة
2025-07-14
بالمر يهدي تشلسي اللقب بفوز كبير على سان جرمان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-15
ترامب: لست في عجلة من أمري للتحدث مع إيران
أخبار دولية
2025-07-15
ترامب: لست في عجلة من أمري للتحدث مع إيران
0
حال الطقس
2025-07-14
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-07-14
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
أمن وقضاء
2025-07-08
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-07-08
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
0
منوعات
2025-07-16
أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم
منوعات
2025-07-16
أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:19
قدّاس لراحة نفس هدى شديد في كنيسة القديس يوسف في كفريا - زغرتا
أخبار لبنان
07:19
قدّاس لراحة نفس هدى شديد في كنيسة القديس يوسف في كفريا - زغرتا
0
أخبار لبنان
06:58
اجتماع في دار الافتاء في البقاع بين "الاشتراكي" والعشائر العربية في لبنان... واتفاق على رفض الفتنة
أخبار لبنان
06:58
اجتماع في دار الافتاء في البقاع بين "الاشتراكي" والعشائر العربية في لبنان... واتفاق على رفض الفتنة
0
أخبار دولية
06:57
مجلس القبائل والعشائر السورية يؤكد الالتزام بوقف النار
أخبار دولية
06:57
مجلس القبائل والعشائر السورية يؤكد الالتزام بوقف النار
0
أخبار لبنان
06:03
باسيل: اللامركزية مفتاح أساسي في اصلاح الدولة... ولم يعد هناك اي مانع لعودة النازحين الى سوريا
أخبار لبنان
06:03
باسيل: اللامركزية مفتاح أساسي في اصلاح الدولة... ولم يعد هناك اي مانع لعودة النازحين الى سوريا
0
أخبار دولية
04:40
الكونغو وحركة 23 مارس المتمردة توقعان إعلان مبادئ في قطر لإنهاء القتال
أخبار دولية
04:40
الكونغو وحركة 23 مارس المتمردة توقعان إعلان مبادئ في قطر لإنهاء القتال
0
أخبار دولية
04:24
الرئيس السوري: الدولة ملتزمة حماية الأقليات ومحاسبة المنتهكين من أي طرف كان
أخبار دولية
04:24
الرئيس السوري: الدولة ملتزمة حماية الأقليات ومحاسبة المنتهكين من أي طرف كان
0
أخبار دولية
00:46
ترامب: سيتم إطلاق المزيد من الرهائن من غزة قريبا
أخبار دولية
00:46
ترامب: سيتم إطلاق المزيد من الرهائن من غزة قريبا
0
أخبار لبنان
17:04
باسيل: لبنان لا يزول... ومن يتباهون بشعار نزع السلاح بدل تسليمه يريدون حربا وتحريضا
أخبار لبنان
17:04
باسيل: لبنان لا يزول... ومن يتباهون بشعار نزع السلاح بدل تسليمه يريدون حربا وتحريضا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تعاون لبناني - أميركي لمكافحة الـCash Economy
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تعاون لبناني - أميركي لمكافحة الـCash Economy
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
16:00
نجمات الصف الأول يتألّقن في زفاف سيليو صعب... وإطلالات تخطف الأنفاس (صور)
موضة وجمال
16:00
نجمات الصف الأول يتألّقن في زفاف سيليو صعب... وإطلالات تخطف الأنفاس (صور)
2
موضة وجمال
11:30
بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
موضة وجمال
11:30
بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
3
أخبار دولية
03:21
الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملا وفوريا لإطلاق النار... وتحذر
أخبار دولية
03:21
الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملا وفوريا لإطلاق النار... وتحذر
4
اسرار
23:30
أسرار الصحف 19-7-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 19-7-2025
5
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الرواية الكاملة لحادثة محطة خلدة... والنتيجة: 5 ضحايا في انتظار محاسبة المسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الرواية الكاملة لحادثة محطة خلدة... والنتيجة: 5 ضحايا في انتظار محاسبة المسؤولين
6
أخبار دولية
13:04
شيخ السويداء.. على قيد الحياة
أخبار دولية
13:04
شيخ السويداء.. على قيد الحياة
7
خبر عاجل
13:55
اشتباكات عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية
خبر عاجل
13:55
اشتباكات عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية
8
أخبار لبنان
11:26
اتصال هاتفي بين رجي ووزير خارجية ايرلندا... والأخير جدد دعم بلاده لطلب لبنان تجديد مهمة اليونيفيل
أخبار لبنان
11:26
اتصال هاتفي بين رجي ووزير خارجية ايرلندا... والأخير جدد دعم بلاده لطلب لبنان تجديد مهمة اليونيفيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More