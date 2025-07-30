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المغربيان أبوخلال وعبقار الى تورينو وخيتافي

2025-07-30 | 05:06
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المغربيان أبوخلال وعبقار الى تورينو وخيتافي

انتقل جناح المنتخب المغربي لكرة القدم زكريا أبوخلال الى تورينو الايطالي حتى عام 2029 قادما من تولوز الفرنسي وفق ما أعلنه الناديان الثلاثاء، فيما انضم مواطنه المدافع عبد الكبير عبقار الى خيتافي الإسباني في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ديبورتيفو ألافيس.

وقال القطب الثاني في مدينة تورينو الايطالية في بيان على موقعه الرسمي "يسعد نادي تورينو لكرة القدم أن يعلن أنه حصل بشكل دائم على حقوق لاعب كرة القدم زكريا أبوخلال من نادي تولوز لكرة القدم والذي وقع عقدا حتى 30 حزيران 2029".

واضاف "يرحب نادي تورينو بأكمله بزكريا أبوخلال بحرارة: حظا سعيدا، وفورتسا تورو!".

من جهته، قال تولوز في بيان على موقعه أيضا "اليوم، يسافر زاك عبر جبال الألب ليخوض مغامرة جديدة في تورينو، مع نادي تورينو لكرة القدم. بعد الدوري الهولندي والدوري الفرنسي، يستعد الآن لاكتشاف بطولة ثالثة، وهي الدوري الإيطالي التنافسي".

وأضاف "يرغب النادي في أن يشكر زكريا على مواسمه الثلاثة مع تولوز ويتمنى له التوفيق في بقية مسيرته!".

وتابع "ثلاثة مواسم، 128 مباراة، 25 هدفًا. وهذه هي الأرقام التي تلخص أداء زكريا أبوخلال مع نادي تولوز لكرة القدم".

وشرح النادي الفرنسي بالأرقام مسيرة أبوخلال معه، بدءا من 2022 العام الذي انضم الى صفوفه بعمر 22 عاما قادما من ألكمار الهولندي، مرورا بالعدد 5 وهي عدد الاهداف التي سجلها في مشواره معه في مسابقة كأس فرنسا التي توج بلقبها عام 2023 على حساب نانت واختتم مهرجان التهديف بالهدف الخامس في الدقيقة 79 (5-1)، وهو اللقب الوحيد للنادي في النخبة، وصولا الى الرقم 7 الذي كان يرتديه الدولي المغربي.

وولد أبوخلال (25 عاما) في مدينة روتردام الهولندية، ولعب مع ناشئي فيليم 2 وأيندهوفن، قبل الانتقال الى ايندهوفن الذي لعب معه مباراتين فقط في عام 2019 قبل الانتقال الى ألكمار صيف العام ذاته ولعب معه لمدة ثلاث سنوات خاض خلالها 90 مباراة وسجل 12 هدفا.

ولعب أبوخلال 22 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف أبرزها في مرمى بلجيكا في دور المجموعات لمونديال قطر عندما بلغ أسود الأطلس دور الاربعة في إنجاز عربي وإفريقي تاريخي.

من جهته، انتقل المدافع الدولي عبقار الى صفوف خيتافي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ديبورتيفو الافيس.

وقال النادي المدريدي في بيان على موقعه: "توصل خيتافي إلى اتفاق مع المدافع المغربي عبدالكبير عبقار للانضمام إلى النادي لثلاثة مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2028، مضيفا "مرحبا بك في منزلك الجديد، عبديل!".

وأوضح أن عبقار (26 عاما و12 مباراة دولية) يصل إلى خيتافي في صفقة انتقال مجانية بعد أن أمضى المواسم الخمسة الماضية مع ديبورتيفو ألافيس الذي صعد معه إلى الدرجة الأولى عام 2022.
 

رياضة

أبوخلال

وعبقار

تورينو

وخيتافي

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