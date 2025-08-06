كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر

استهل منتخب لبنان للرجال بكرة السلة مبارياته في كأس آسيا ٢٠٢٥ التي تقام في مدينة جدّة السعودية بفوزه على نظيره القطري بنتيجة(٨٤-٨٠ ) ضمن المجموعة الاولى.

وسيلتقي لبنان نظيره الاسترالي ضمن المجموعة عينها عند الساعة السادسة من مساء الجمعة بتوقيت بيروت في مباراة ستجمع بطل آسيا ووصيفه في النسخة الأخيرة.