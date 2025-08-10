المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

يواصل المنتخب اللبناني لكرة السلة مشواره في كأس آسيا، حيث يواجه منتخب كوريا الجنوبية عند الساعة السادسة بتوقيت بيروت، في مباراة حاسمة لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الأدوار المتقدمة.



