الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

مدرب يونايتد يأسف لفقد فريقه للتركيز خلال التعادل مع بورنموث

2025-12-16 | 04:32
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مدرب يونايتد يأسف لفقد فريقه للتركيز خلال التعادل مع بورنموث

اعترف مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم بأن الهفوات المتكررة من فقد التركيز تقوض تقدم فريقه بعد التعادل الفوضوي 4-4 مع بورنموث على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين.

وهتف أموريم عقب ما أعتقد أنه هدف الفوز عندما هز ماتيوس كونيا الشباك في الدقيقة 79 ليتقدم الفريق 4-3. لكن البديل إيلي جونيور كروبي (19 عاما) أدرك التعادل في الدقيقة 84، وذلك في المرة الثانية بالمباراة التي يفرط فيها يونايتد تقدمه.

وفي واحدة من أفضل عروضه هذا الموسم، استقبلت شباك يونايتد أربعة أهداف.

وقال المدرب البرتغالي "إنه أمر مخيب للآمال حقا، نحن محبطون حقا. يجب أن تكون النتيجة مختلفة تماما. مرة أخرى، بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، مثلما حدث في مباراة نوتنجهام (فورست تعادل 2-2)، فقدنا التركيز وسجلوا هدفين. لكننا تمكنا من العودة للمباراة وسجلنا هدفين مرة أخرى، ثم كان علينا إنهاء المباراة".

وأطلق فريق أموريم 17 تسديدة على مرمى الضيوف في شوط أول هيمن عليه يونايتد تماما، لكن بورنموث تمكن من الاستفادة من إهدار يونايتد للفرص.

وقال أموريم "سيطرنا وصنعنا العديد من الفرص. كان يجب أن ندخل الاستراحة بنتيجة مختلفة. في النهاية كنا نستحق أكثر من ذلك... الجماهير خاصة في أولد ترافورد تريد الفوز، لكنهم يريدون أن يكونوا ملهمين لرؤية فريق يقدم كرة قدم جيدة. فعلنا ذلك بشكل جيد في لحظات معينة."

وأضاف: "كان أداء جيدا لكننا كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر فعالية لأننا صنعنا الكثير من الفرص".

رياضة

يونايتد

فريقه

للتركيز

التعادل

بورنموث

LBCI التالي
رامسي مصدوم من فسخ عقده مع بوماس مبكرا
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-29

حديث خاص مع مدرب منتخب لبنان احمد فران قبل ٢٤ ساعة من مباراة لبنان وقطر

LBCI
رياضة
2025-09-18

مدرب أتلتيكو مدريد "يفقد أعصابه تمامًا" بوجه جماهير ليفربول... حركة بذيئة وبطاقة حمراء (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

الحجار وصل الى مبنى المالية لبلدية بيروت لتفقد دائرة الصرفيات في المصلحة المالية حيث يقوم فريق من ديوان المحاسبة بالتدقيق بالمستندات بعد التداول بمعلومات حول عملية صرف للأموال

LBCI
أخبار دولية
2025-09-29

مقتل شخص وفقد 12 مع وصول الإعصار بوالوي إلى فيتنام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
04:40

رامسي مصدوم من فسخ عقده مع بوماس مبكرا

LBCI
رياضة
2025-12-15

اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026

LBCI
رياضة
2025-12-15

ماريسكا ملتزم بالاستمرار مع تشلسي رغم نوبة الغضب

LBCI
رياضة
2025-12-11

بطولة فرنسا: نانت يعيّن المغربي القنطاري مدربا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-15

حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!

LBCI
اسرار
2025-09-07

أسرار الصحف 08-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-30

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود

LBCI
أخبار دولية
13:31

إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القطاع الزراعي محمي من الأعالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
00:11

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
خبر عاجل
06:06

معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون

LBCI
صحف اليوم
00:30

عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)

LBCI
اقتصاد
10:20

معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق

LBCI
خبر عاجل
12:06

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح

LBCI
أمن وقضاء
08:06

توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها

LBCI
خبر عاجل
09:54

غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More