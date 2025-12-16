رامسي مصدوم من فسخ عقده مع بوماس مبكرا

أعلن آرون رامسي لاعب وسط منتخب ويلز أنه تفاجأ بفسخ نادي بوماس أونام المكسيكي لعقده، وأشار إلى أنه كان يرغب في البقاء ويشعر أنه جاهز للعودة بعد أن أبعدته الإصابة وأمور شخصية عن الملاعب.



وأضاف رامسي (34 عاما)، الذي انضم إلى بوماس في تموز الماضي قادما من كارديف سيتي بعد فترات قضاها مع أندية مثل أرسنال ويوفنتوس ورينجرز، إنه كان "جاهزا ولائقا للمباريات" للمشاركة في المباريات المتبقية من البطولة الختامية للدوري لكنه أُبلغ بفسخ عقده ما أجبره على العودة إلى بلاده.



وكتب رامسي على حسابه في تطبيق إنستغرام الاثنين "أود أن أشكر الشعب المكسيكي على لطفه وكرمه ودوره في شعوري أنا وعائلتي بالترحيب في مكسيكو سيتي.



وأضاف: "كنت أتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي. لسوء الحظ تم فسخ عقدي بشكل مفاجيء ومخيب للآمال تماما. لذلك لم يكن أمامي خيار سوى العودة إلى ويلز".



وشارك رامسي في ست مباريات فقط مع بوماس وسجل هدفا واحدا في الدوري المكسيكي خلال فترة قصيرة بسبب الإصابات.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن رحيله جاء بعد فسخ عقده بالتراضي بعد إصابة عضلية تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر تشرين الأول الماضي ومشاكل شخصية مرتبطة بالبحث عن كلبه المفقود في وسط المكسيك.