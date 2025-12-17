الأخبار
رياضة

ألكاراس ينفصل عن مدربه ومعلمه فيريرو بعد 7 سنوات من الشراكة

2025-12-17 | 10:44
أعلن الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الأول عالميا، الأربعاء انفصاله عن مدربه مواطنه خوان كارلوس فيريرو بعد سبع سنوات من التعاون، قبل انطلاق الموسم الجديد لكرة المضرب.

وكتب ألكاراس (22 عاما) عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقا منشوره بصور له وهو يعانق فيريرو، المصنف الأول عالميا سابقا "من الصعب عليّ كتابة هذا المنشور (...). بعد أكثر من سبع سنوات معا، قررنا أنا وخوانكي إنهاء مسيرتنا المشتركة كمدرب ولاعب".

واضاف "شكرا لك على تحويل أحلام الطفولة إلى حقيقة".

وتتلمذ ألكاراس، معجزة عالم الكرة الصفراء الفائز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى منذ عام 2022، على يد مواطنه منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره.

وتولى فيريرو، لاعب كرة المضرب المحترف في التسعينيات والألفية الجديدة والمصنف أول عالميا سابقا، رعاية الشاب الصغير في أكاديميته بمدينة فيينا، التي تُبعد حوالي ساعة عن منزل عائلة ألكاراس، وقاده إلى المجد في وقت قياسي.

"لقد غيّر هذا اللقاء حياتي"، هكذا كان الشاب الإسباني يقول عن هذه التجربة، وهي محطة أكد عليها مجددا الأربعاء.

وشدد ألكاراس ملك الملاعب الحالي "بدأنا هذه الرحلة عندما كنت طفلا صغيرا، وطوال هذا الوقت كنت معي في رحلة رائعة، داخل الملعب وخارجه... لقد ساعدتني على النمو كرياضي، ولكن قبل كل شيء، كإنسان".

وتابع "كارليتو" الذي تنافس الموسم الماضي مع الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي "لقد تمكّنا من الوصول إلى القمة، وأشعر أنه لو كان مقدّرا لمسيرتنا الرياضية أن تتباعد، لكان ذلك حتميا من هذه القمة".

وعما يخبئ المستقبل للرجلين، مع انطلاق موسم 2026 في نهاية هذا الشهر في أستراليا؟ لم يُدلِ ألكاراس بأي تلميحات محددة، مكتفيا بالإشارة في تصريحه إلى "مغامرات جديدة ومشاريع جديدة".

وأظهر الإسباني احساسه بـ "الهدوء"، سواء لنفسه أو لمدربه السابق البالغ 45 عاما "أتمنى لك كل التوفيق... لقد بذلنا كل ما في وسعنا (من أجل بعضنا البعض)".

من جانبه، قال فيريرو إنه "متحمس لما قد يحدث"، من دون الخوض في التفاصيل. وأكد قائلا "أحمل معي الضحكات، والتحديات التي تم التغلب عليها، والتبادلات والدعم في الأوقات الصعبة، والرضا لكوني جزءا من شيء فريد من نوعه".

وختم ألكاراس حديثه قائلا "شكرا لك على كل شيء، خوانكي!"، وهو الذي سيسعى للفوز بلقبه الوحيد في البطولات الأربع الكبرى الذي لم يُحرزه حتى الآن، في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة من 18 كانون الثاني/يناير حتى الاوّل من شباط/فبراير المقبلين.

