المدافع المخضرم تياغو سيلفا يغادر فلوميننسي

فسخ المدافع المخضرم تياغو سيلفا (41 عاما) عقده مع فلوميننسي حيث بدأ مسيرته وعاد إليه في تموز 2024، وفق ما أعلن النادي البرازيلي لكرة القدم.



وكان قائد منتخب البرازيل السابق (113 مباراة دولية) والذي دافع عن ألوان تشلسي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، مرتبطا بعقد مع النادي حتى حزيران المقبل، لكنه يطمح، حسب وسائل الإعلام المحلية، للعودة إلى أوروبا.



وقال النادي في بيان "تياغو سيلفا، الذي عاد إلى الفريق العام الماضي بصفته أسطورة في كرة القدم العالمية، يترك خلفه إرثا من التفاني والحب لفلوميننسي"، موضحا أن اللاعب أنهى عقده الثلاثاء.



بدأ سيلفا مسيرته في صفوف الناشئين بالنادي عام 1998 قبل أن يعود إليه كلاعب محترف بين عامي 2006 و2008. عاد إلى فلوميننسي في مروره الثاني في صيف 2024 بعقد لمدة عامين بعد رحيله عن تشلسي، الذي خاض معه أكثر من 150 مباراة وتوج معه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية، رغم عدم تحقيقه أي لقب محلي في إنكلترا.



ويُعد سيلفا من أفضل المدافعين في جيله، إذ سبق له اللعب مع ميلان الإيطالي (2009-2012) وسان جرمان (2012-2020).



وخلال فترته الأخيرة مع فلوميننسي، خاض "الوحش"، كما يُلقب في البرازيل، 25 مباراة وسجل هدفين.



ويغادر سليفا فريقه في وقت يعاني من تراجع نتائجه، إذ لم يحقق فلوميننسي أي لقب منذ عودته، وتوقف مشواره عند نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة أمام تشلسي.



وعلى صعيد المنتخب، شارك تياغو سيلفا في أربع نسخ من كأس العالم، وهي جنوب إفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، وقطر 2022.