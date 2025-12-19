الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
2025-12-19 | 06:19
شارك
2
min
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
انتشر مقطع فيديو مروّع يوثّق اللحظات الأخيرة للطائرة التي كانت تقل أسطورة سباقات ناسكار غريغ بيفل وعائلته، قبل أن تنفجر وتتحول إلى كرة من اللهب عند ارتطامها بالأرض.
وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة طائرة من طراز سيسنا C550 وهي تصطدم بالأرض في مطار ستايتسفيل الإقليمي بولاية كارولاينا الشمالية، في حادث أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
وكان من بين الضحايا السائق الشهير غريغ بيفل (55 عاماً)، الملقب بـ"ذا بيف" في عالم سباقات السيارات، إلى جانب زوجته كريستينا وطفليهما إيما (14 عاماً) ورايدر (5 أعوام)، ما أدى إلى موجة واسعة من رسائل التعزية في أوساط رياضة السيارات، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
كما أظهرت بيانات الطيران أن الطائرة حاولت على ما يبدو العودة إلى المدرج قبل تحطمها. وكانت في طريقها إلى ساراسوتا بولاية فلوريدا عندما فقدت ارتفاعها بشكل مفاجئ وسقطت على الأرض، لتندلع فيها النيران فوراً.
وبحسب بيانات موقع FlightAware، أقلعت الطائرة من المطار ثم دارت في الجو وعادت باتجاهه قبل الهبوط القاتل. وأشار خبراء إلى أن هذا المسار قد يدل على عطل ميكانيكي.
وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في قناة WCNC، براد بانوفيتش، إن عودة الطائرة مباشرة بعد الإقلاع تشير إلى احتمال وجود مشكلة فنية، مضيفاً:
"حقيقة أنها أقلعت ثم دارت فوراً عائدة إلى المطار توحي بأن الطاقم كان يواجه نوعاً من الخلل".
وأظهرت بيانات التتبع بوضوح إقلاع الطائرة، ثم عودتها وانحرافها إلى اليمين قبل توقفها المفاجئ، في اللحظة التي يُعتقد أن الانفجار وقع فيها.
ووفق بيان صادر عن عائلات الضحايا، قُتل أيضاً نجم ناسكار الآخر كريغ وادسوورث، إلى جانب دينيس داتون وابنه جاك داتون. ولا يزال من غير الواضح من كان يقود الطائرة وقت الحادث.
وجاء في البيان: "كان لكل واحد منهم مكانة لا تُقدّر بثمن في حياتنا، وغيابهم ترك فراغاً لا يمكن قياسه".
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.
رياضة
مروّع
يوثّق
اللحظة
الأخيرة:
طائرة
أسطورة
ناسكار
"ذا
بيف"
تنفجر
وتقتله
عائلته
التالي
كوبيك مدربا جديدا للمنتخب التشيكي
بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-01
أثناء ركوب الحافلة مع والدته... طفل ينجو من حادث مروّع بأعجوبة وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة!
منوعات
2025-10-01
أثناء ركوب الحافلة مع والدته... طفل ينجو من حادث مروّع بأعجوبة وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة!
0
أخبار دولية
2025-10-29
الأمم المتحدة حصيلة الضربات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة "مروعة"
أخبار دولية
2025-10-29
الأمم المتحدة حصيلة الضربات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة "مروعة"
0
منوعات
2025-11-02
انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة
منوعات
2025-11-02
انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة
0
منوعات
2025-10-23
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
منوعات
2025-10-23
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
10:38
الابن الأصغر لإبراهيموفيتش يلتحق بشقيقه الأكبر في ميلان
رياضة
10:38
الابن الأصغر لإبراهيموفيتش يلتحق بشقيقه الأكبر في ميلان
0
رياضة
09:13
كوبيك مدربا جديدا للمنتخب التشيكي
رياضة
09:13
كوبيك مدربا جديدا للمنتخب التشيكي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-18
بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-18
بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!
0
رياضة
2025-12-18
مقتل المدافع الإكوادوري ماريو بينيدا رميا بالرصاص
رياضة
2025-12-18
مقتل المدافع الإكوادوري ماريو بينيدا رميا بالرصاص
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:59
هكذا علّق وزير الخارجية الأميركية على المحادثات بين لبنان وإسرائيل
أخبار دولية
11:59
هكذا علّق وزير الخارجية الأميركية على المحادثات بين لبنان وإسرائيل
0
منوعات
07:28
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة
منوعات
07:28
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة
0
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
0
أمن وقضاء
10:22
الجيش ينفذ تدابير أمنية استثنائية ويوقف مطلوبين بجرائم متعددة
أمن وقضاء
10:22
الجيش ينفذ تدابير أمنية استثنائية ويوقف مطلوبين بجرائم متعددة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
3
أخبار لبنان
15:52
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
أخبار لبنان
15:52
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
4
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
5
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
6
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
7
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
8
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More