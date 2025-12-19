الأخبار
رياضة

فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته

2025-12-19 | 06:19
2min
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته

انتشر مقطع فيديو مروّع يوثّق اللحظات الأخيرة للطائرة التي كانت تقل أسطورة سباقات ناسكار غريغ بيفل وعائلته، قبل أن تنفجر وتتحول إلى كرة من اللهب عند ارتطامها بالأرض.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة طائرة من طراز سيسنا C550 وهي تصطدم بالأرض في مطار ستايتسفيل الإقليمي بولاية كارولاينا الشمالية، في حادث أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وكان من بين الضحايا السائق الشهير غريغ بيفل (55 عاماً)، الملقب بـ"ذا بيف" في عالم سباقات السيارات، إلى جانب زوجته كريستينا وطفليهما إيما (14 عاماً) ورايدر (5 أعوام)، ما أدى إلى موجة واسعة من رسائل التعزية في أوساط رياضة السيارات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

كما أظهرت بيانات الطيران أن الطائرة حاولت على ما يبدو العودة إلى المدرج قبل تحطمها. وكانت في طريقها إلى ساراسوتا بولاية فلوريدا عندما فقدت ارتفاعها بشكل مفاجئ وسقطت على الأرض، لتندلع فيها النيران فوراً.

وبحسب بيانات موقع FlightAware، أقلعت الطائرة من المطار ثم دارت في الجو وعادت باتجاهه قبل الهبوط القاتل. وأشار خبراء إلى أن هذا المسار قد يدل على عطل ميكانيكي.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في قناة WCNC، براد بانوفيتش، إن عودة الطائرة مباشرة بعد الإقلاع تشير إلى احتمال وجود مشكلة فنية، مضيفاً:
"حقيقة أنها أقلعت ثم دارت فوراً عائدة إلى المطار توحي بأن الطاقم كان يواجه نوعاً من الخلل".

وأظهرت بيانات التتبع بوضوح إقلاع الطائرة، ثم عودتها وانحرافها إلى اليمين قبل توقفها المفاجئ، في اللحظة التي يُعتقد أن الانفجار وقع فيها.

ووفق بيان صادر عن عائلات الضحايا، قُتل أيضاً نجم ناسكار الآخر كريغ وادسوورث، إلى جانب دينيس داتون وابنه جاك داتون. ولا يزال من غير الواضح من كان يقود الطائرة وقت الحادث.

وجاء في البيان: "كان لكل واحد منهم مكانة لا تُقدّر بثمن في حياتنا، وغيابهم ترك فراغاً لا يمكن قياسه".

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.

