فضيحة تهزّ كرة القدم الأسترالية… نجم شهير يُضبط في سيارة مع صديقة زوجته المقرّبة وهذا مصير زواجهما

من جهته، أعلن لاكي نيل لاحقًا انفصاله رسميًا، واعتذر عن تصرفاته التي قال إنها ألحقت الأذى بأقرب الناس إليه، كما قرر التنحّي عن منصبه القيادي في نادي بريسبان ليونز، مشددًا على أن مصلحة أطفاله تبقى الأولوية في المرحلة المقبلة، من دون أن يعلّق مباشرة على اتهامات الخيانة.