فضيحة تهزّ كرة القدم الأسترالية… نجم شهير يُضبط في سيارة مع صديقة زوجته المقرّبة وهذا مصير زواجهما
2026-01-15 | 08:46
فضيحة تهزّ كرة القدم الأسترالية… نجم شهير يُضبط في سيارة مع صديقة زوجته المقرّبة وهذا مصير زواجهما
هزّت فضيحة أخلاقية مدوّية عالم كرة القدم الأسترالية، بعدما تصدّر نجم اللعبة لاكي نيل عناوين الصحافة ومنصات التواصل، إثر تقارير تحدثت عن ضبطه في موقف مُحرج داخل سيارة مع صديقة زوجته المقرّبة.
وبحسب التفاصيل المتداولة، فإن الحادثة تسببت بانهيار زواج نيل وزوجته جولز بعد سبع سنوات، وسط اتهامات بوجود علاقة مع تيس كروسلي، وهي جارة متزوجة كانت تُعدّ من أقرب صديقات الزوجة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي أول ردّ لها، حسمت جولز موقفها برسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل، نفت فيها أي حديث عن محاولة إصلاح العلاقة، مؤكدة أنها تعرّضت لـ"خيانة لا يمكن تخيّلها"، وأنها تركز الآن على التعافي واتخاذ ما هو الأفضل لطفليها.
من جهته، أعلن لاكي نيل لاحقًا انفصاله رسميًا، واعتذر عن تصرفاته التي قال إنها ألحقت الأذى بأقرب الناس إليه، كما قرر التنحّي عن منصبه القيادي في نادي بريسبان ليونز، مشددًا على أن مصلحة أطفاله تبقى الأولوية في المرحلة المقبلة، من دون أن يعلّق مباشرة على اتهامات الخيانة.
وتزامن ذلك مع تقارير أفادت بأن الزوجة عادت إلى مسقط رأسها في بيرث برفقة طفليها منذ فترة الأعياد، فيما تحدثت مصادر عن استعداد الزوجين لبيع منزلهما، وسط صمت من الطرف الآخر وامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات.
