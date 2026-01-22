الأخبار
رياضة

إليكم النادي الذي تصدّر قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم

2026-01-22 | 05:46
إليكم النادي الذي تصدّر قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم

حافظ ريال مدريد الإسباني على صدارته لقائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم، في حين تفوّق ليفربول الانكليزي على مواطنيه للمرة الأولى، وذلك وفقا لدراسة "ديلويت ماني ليغ" الصادرة الخميس.

وحقق العملاق الإسباني إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار دولار في موسم 2024-2025، على الرغم من فشله في التتويج بأي لقب كبير.

ويواصل مشروع تجديد معقل النادي "الملكي" ملعب سانتياغو برنابيو وتحويله إلى منشأة متعددة الاستخدامات، تحقيق عائدات كبيرة، إذ أن عائدات النادي التجارية والبالغة 694.73 مليون دولار، كانت كافية وحدها لمنحه مركزا بين العشرة الأوائل.

وصعد مواطنه برشلونة إلى المركز الثاني مجددا في ترتيب ديلويت بواقع 1.140 مليار دولار، رغم التأخيرات التي أجبرته على خوض موسم كامل بعيدا عن ملعبه كامب نو الذي لا يزال قيد إعادة التطوير.

وجاء بايرن ميونيخ الألماني ثالثا بواقع نحو مليار دولار، متقدما بفارق طفيف على باريس سان جرمان الفرنسي الذي تعززت إيراداته بفضل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتسيطر أندية الدوري الإنكليزي على بقية المراكز العشرة الأولى، مع تفوُق ليفربول على منافسيه الإنكليز للمرة الأولى.

وساهم توسيع ملعب أنفيلد رود والعودة إلى دوري الأبطال والتتويج بلقب الدوري الإنكليزي، في رفع إيرادات "ريدز" إلى 977 مليون دولار.

في المقابل، تراجع قطبا مدينة مانشستر، سيتي ويونايتد، في الترتيب.

وهبط فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا من المركز الثاني إلى السادس، بفعل خروجه المبكر من دوري الأبطال وإنهائه الدوري في المركز الثالث عقب أربعة ألقاب متتالية.

أما يونايتد فتراجع إلى المركز الثامن خلف أرسنال بعد غيابه عن دوري الأبطال واحتلاله المركز الخامس عشر في الدوري.

وسجّلت الأندية العشرون الأعلى دخلا في أوروبا مجتمعة زيادة بنسبة 11% في الإيرادات، بالغة 14.50 مليار دولار.

وكان لكأس العالم للأندية بنسختها الأولى بمشاركة 32 فريقا تأثير واضح، إذ ساعدت في دخول بايرن المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021، بينما جاء بنفيكا البرتغالي في المركز التاسع عشر في قائمة العشرين الأوائل، فأصبح بذلك أول ناد من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، أي إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، يقتحم القائمة منذ أربعة أعوام.

وعلى صعيد كرة القدم النسائية، كان أرسنال أكثر الأندية تحقيقا للإيرادات للمرة الأولى بعد تتويجه بدوري الأبطال، بواقع 29.94 مليون دولار، متفوقا على جاره تشلسي وبرشلونة.

رياضة

النادي

تصدّر

قائمة

أندية

القدم

العالم

