رياضة
صلاح يعود إلى تمارين ليفربول بعد مشاركته في كأس إفريقيا
2026-01-20 | 17:41
شارك
2
min
صلاح يعود إلى تمارين ليفربول بعد مشاركته في كأس إفريقيا
عاد المصري محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول الإنكليزي الثلاثاء، بعد مشاركته في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عشية مواجهة مرسيليا الفرنسي في الجولة السابعة قبل الأخيرة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا.
وخضع النجم المصري لحصة تدريبية خفيفة مع بقية لاعبي الفريق في مركز تدريب النادي.
وتحوّلت عودة صلاح إلى محور نقاش واسع، بعدما هاجم ليفربول في مقابلة مثيرة للجدل مطلع الشهر الماضي، متهما النادي بأنه "ألقى بي تحت الحافلة" بعد جلوسه على مقاعد البدلاء ثلاث مباريات متتالية، وقال إنّه لا تربطه أي علاقة بالمدرب الهولندي أرنه سلوت.
لكن صلاح شارك كبديل في الفوز على برايتون 2-0 في الدوري الإنكليزي في 13 كانون الأول وصنع هدفا، فيما أكد سلوت لاحقا أن النادي تجاوز تلك الضجة.
وقال المدرب الهولندي الأسبوع الماضي إنه "سعيد" بعودة صلاح، رافضا الكشف عن مضمون محادثاته مع اللاعب البالغ 33 عاما.
وأضاف سلوت أنّه غير متأكد من مشاركة المهاجم أمام مرسيليا في فرنسا الأربعاء.
ويحتل ليفربول حاليا المركز التاسع في دوري أبطال أوروبا. ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من التاسع إلى الـ24 الملحق.
وكان صلاح قد سجل 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي، خلال مسيرة ليفربول نحو لقبه العشرين في الدوري الإنكليزي، لكنه اكتفى بأربعة أهداف فقط في الموسم الحالي.
رياضة
تمارين
ليفربول
مشاركته
إفريقيا
