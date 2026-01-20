الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

صلاح يعود إلى تمارين ليفربول بعد مشاركته في كأس إفريقيا

2026-01-20 | 17:41
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
صلاح يعود إلى تمارين ليفربول بعد مشاركته في كأس إفريقيا

عاد المصري محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول الإنكليزي الثلاثاء، بعد مشاركته في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عشية مواجهة مرسيليا الفرنسي في الجولة السابعة قبل الأخيرة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا.

وخضع النجم المصري لحصة تدريبية خفيفة مع بقية لاعبي الفريق في مركز تدريب النادي.

وتحوّلت عودة صلاح إلى محور نقاش واسع، بعدما هاجم ليفربول في مقابلة مثيرة للجدل مطلع الشهر الماضي، متهما النادي بأنه "ألقى بي تحت الحافلة" بعد جلوسه على مقاعد البدلاء ثلاث مباريات متتالية، وقال إنّه لا تربطه أي علاقة بالمدرب الهولندي أرنه سلوت.

لكن صلاح شارك كبديل في الفوز على برايتون 2-0 في الدوري الإنكليزي في 13 كانون الأول وصنع هدفا، فيما أكد سلوت لاحقا أن النادي تجاوز تلك الضجة.

وقال المدرب الهولندي الأسبوع الماضي إنه "سعيد" بعودة صلاح، رافضا الكشف عن مضمون محادثاته مع اللاعب البالغ 33 عاما.

وأضاف سلوت أنّه غير متأكد من مشاركة المهاجم أمام مرسيليا في فرنسا الأربعاء.

ويحتل ليفربول حاليا المركز التاسع في دوري أبطال أوروبا. ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من التاسع إلى الـ24 الملحق.

وكان صلاح قد سجل 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي، خلال مسيرة ليفربول نحو لقبه العشرين في الدوري الإنكليزي، لكنه اكتفى بأربعة أهداف فقط في الموسم الحالي.

رياضة

تمارين

ليفربول

مشاركته

إفريقيا

عضو في البرلمان الفرنسي يطالب فيفا بنقل مونديال 2026 خارج الولايات المتحدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-12-12

بطولة انكلترا: مصير صلاح يتصدر المشهد في مواجهة ليفربول وبرايتون

LBCI
رياضة
2025-12-07

محمد صلاح يفتح الباب لمغادرة ليفربول الشهر المقبل: "أنا محبط جداً"

LBCI
رياضة
2025-12-13

بعد محادثات مع سلوت... إدراج صلاح ضمن تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون

LBCI
رياضة
2025-12-10

"لا أحد مثالي"... جيرارد يحثّ صلاح على البقاء في ليفربول و"التراجع" عن تصريحاته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
17:06

عضو في البرلمان الفرنسي يطالب فيفا بنقل مونديال 2026 خارج الولايات المتحدة

LBCI
رياضة
2026-01-19

فيديو صادم… لاعب يضرب خصمه بـ"كوع عنيف" في الفك قبل ركلة جزاء والشرطة تحقق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-18

ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار

LBCI
رياضة
2026-01-15

فضيحة تهزّ كرة القدم الأسترالية… نجم شهير يُضبط في سيارة مع صديقة زوجته المقرّبة وهذا مصير زواجهما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-01-16

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
خبر عاجل
2025-12-30

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

LBCI
آخر الأخبار
17:26

الرئاسة السورية تمنح القوات الكردية 4 أيام للموافقة على خطة دمج الحسكة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:43

مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:43

حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:42

مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:40

ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
20:39

غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:36

من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
20:27

مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
09:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
09:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
08:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
08:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
18:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
20:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
خبر عاجل
09:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
22:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More