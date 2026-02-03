الأخبار
رياضة
كرة ضلّت طريقها… واعتذار درامي استثنائي يجعل لاعبًا يابانيًا حديث الجمهور (فيديو)
2026-02-03 | 11:14
شارك
2
min
كرة ضلّت طريقها… واعتذار درامي استثنائي يجعل لاعبًا يابانيًا حديث الجمهور (فيديو)
تحوّل نجم الكرة الطائرة الياباني Yuji Nishida إلى حديث مواقع التواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ليس بسبب ضربة ساحقة أو إرسال مذهل، بل بسبب تصرّف إنساني لافت داخل أرض الملعب.
وكان اللاعب البالغ 26 عامًا يشارك في تحدّي الإرسال خلال استراحة الشوط في مباراة كل النجوم ضمن دوري SV League في مدينة كوبي غرب اليابان، عندما انحرفت إحدى ضرباته بشكل مفاجئ عن مسارها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وانطلقت الكرة بعيدًا عن خط التماس الأيسر وارتطمت مباشرةً بحَكَمة كانت تقف خلف الملعب، ما ترك نيشيدا في حالة صدمة وارتباك واضحين.
وسرعان ما حاول اللاعب تصحيح الموقف بطريقة لفتت الأنظار، إذ اندفع بسرعة عبر أرض الملعب، ثم ارتمى على بطنه وانزلق تحت الشبكة ووجهه نحو الأرض وذراعاه ملتصقتان بجانبيه.
وانزلق نيشيدا حتى وصل إلى قدمي الحكمة، وحين توقّف جسده أخيرًا، ركع على ركبتيه وبدأ ينحني لها مرارًا، كما ضمّ يديه أمام صدره في إشارة اعتذار واحترام واضحة.
واستمر في الانحناء حتى وقف مجددًا، لتبادله الحكمة الإيماءة نفسها بعد أن استعادت هدوءها، حيث بدت متأثرة بالكرة لكنها لم تُصب بأذى.
وأثار تصرفه هذا ضحك وتصفيق الجمهور وزملائه في الفريق، كما حصد إعجابًا واسعًا على الإنترنت.
وكتب أحد المعلقين: "هذا الانزلاق يعبّر عن الاحترام والإخلاص أكثر من أي كلمات".
فيما قال آخر: "يا رجل… يبدو أن هذا الانزلاق كان مؤلمًا فعلًا".
وأضاف مستخدم ثالث: "هو يعرف تمامًا كيف يعبّر عن الاحترام والاعتذار بإخلاص".
وبعد تجاوزه هذا الموقف المحرج، عاد نيشيدا للتألق في مباراة النجوم، وقاد فريقه Osaka Bluteon إلى فوز ساحق بنتيجة 3 – 0، كما نال جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بحسب صحيفة The Guardian.
ويُذكر أن تصرّف نيشيدا يُعرف في الثقافة اليابانية باسم «دوغيـزا» (Dogeza)، وهو شكل تقليدي من الاعتذار والتوسّل، يقوم على الركوع والانحناء حتى يلامس الجبين الأرض.
وغالبًا ما يُستخدم هذا الأسلوب في حالات الندم الشديد أو للتعبير عن احترام بالغ.
رياضة
طريقها…
واعتذار
درامي
استثنائي
لاعبًا
يابانيًا
الجمهور
(فيديو)
