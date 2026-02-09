الأخبار
رياضة

وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية

2026-02-09 | 03:44
0min
تقدمت وزارة الشباب والرياضة، باسمها ونيابة عن العائلة الرياضية، في بيان، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشابين محمد علي دعبول وألان باسيل، اللذين وافتهما المنية بشكل مفاجئ أثناء مشاركتهما في أنشطة رياضية، جرت يوم أمس الثامن من شباط 2026. 

ووقعت حالتا الوفاة أثناء مشاركة الشاب دعبول في سباق نصف الماراتون في مدينة جبيل، ومشاركة الشاب باسيل في بطولة مصارعة الذراع التي أقيمت في ذوق مصبح.

وأعربت الوزارة عن حزنها العميق، مؤكدة أنها "تتابع مع الجهات المنظمة والمختصة تفاصيل حالتي الوفاة وأسبابهما".
 

أخبار لبنان

رياضة

وزارة الشباب

أنشطة رياضية

وفاة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

أبي رميا بحث مع بايراقداريان في موازنة وزارة الشباب والرياضة وسبل دعم القطاع الرياضي

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-19

هذا ما أكدته وزارة العدل بشأن قضية وفاة الشاب محمد حرقوص

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

وزارة الشباب بعد حادثة الطيران الشراعي: تدابير قانونية الاثنين في حال ثبوت مخالفة معايير السلامة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-26

الوكالة الوطنية: وفاة شابة جراء تنشق الغاز في منزلها في البوار

LBCI
رياضة
10:51

قصة حب ودموع وخيانة تشعل أولمبياد 2026: اعترف بخيانته لها أمام العالم وطلب السماح... وهذا كان ردها (فيديو)

LBCI
رياضة
10:43

خوذة حامل علم أوكرانيا تشعل الجدل في أولمبياد 2026… واللجنة الأولمبية الدولية تتدخل: إليكم القصة الكاملة

LBCI
رياضة
06:24

رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره

LBCI
رياضة
06:19

مشهد مؤثر بأولمبياد 2026: :"لم أعرف ما إذا كنت سأبكي أو أضحك"... المتزلج ناوموف لوالديه الراحلين: هذا من أجلكما

LBCI
أخبار لبنان
04:37

قبلان: اللحظة اليوم للمصالحة العربية والإسلامية وتأسيس قوة إقليمية تنسف إرث سايكس بيكو ووعد بلفور

LBCI
خبر عاجل
04:41

توغل للجيش الإسرائيلي عبر دبابة ميركافا في هذه الاثناء بإتجاه تلة شواط على اطراف بلدة عيتا الشعب

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-23

جوزفين زغيب للـLBCI نشد يدنا على يد الحكومة لكن مطلوب منها ضربة اقوى واكبر لاستعادة الثقة بشكل اسرع

LBCI
عالم الطبخ
2026-02-09

الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
أخبار دولية
07:00

رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

LBCI
أخبار دولية
06:52

بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"

LBCI
أمن وقضاء
06:42

في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية

LBCI
أمن وقضاء
06:37

في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:48

عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
حال الطقس
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

LBCI
أمن وقضاء
11:11

أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة

