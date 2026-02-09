وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية

تقدمت وزارة الشباب والرياضة، باسمها ونيابة عن العائلة الرياضية، في بيان، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشابين محمد علي دعبول وألان باسيل، اللذين وافتهما المنية بشكل مفاجئ أثناء مشاركتهما في أنشطة رياضية، جرت يوم أمس الثامن من شباط 2026.ووقعت حالتا الوفاة أثناء مشاركة الشاب دعبول في سباق نصف الماراتون في مدينة جبيل، ومشاركة الشاب باسيل في بطولة مصارعة الذراع التي أقيمت في ذوق مصبح.وأعربت الوزارة عن حزنها العميق، مؤكدة أنها "تتابع مع الجهات المنظمة والمختصة تفاصيل حالتي الوفاة وأسبابهما".