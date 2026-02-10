الأخبار
رياضة

فضيحة ميداليات في أولمبياد ميلانو–كورتينا الشتوي… ميداليات تنكسر وتسقط من أعناق الرياضيين بعد ساعات من تسلّمها

2026-02-10 | 04:29
3min
فضيحة ميداليات في أولمبياد ميلانو–كورتينا الشتوي… ميداليات تنكسر وتسقط من أعناق الرياضيين بعد ساعات من تسلّمها

اشتكى عدد من الرياضيين من تضرّر ميدالياتهم خلال ساعات قليلة من تسلّمها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا، بعدما سقطت ميداليات عدة من شرائطها أثناء احتفالات عطلة الافتتاح.

وكشفت البطلة الأميركية في التزلج السريع على المنحدرات بريزي جونسون أن ميداليتها الذهبية انكسرت بعد فوزها يوم الأحد، قائلة: "لا تقفزوا وأنتم تضعونها… كنت أقفز من الفرح فانكسرت. ليست مكسورة بشكل كبير، لكنها تضرّرت قليلًا".

وأضافت زميلتها كيلي كاشمان أن وزن الميدالية قد يكون السبب في انفصالها عن الشريط، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

كما أظهرت لقطات بثّها التلفزيون الألماني لحظة انتباه لاعب البياثلون Justus Strelow إلى سقوط ميداليته البرونزية في سباق التتابع المختلط من حول عنقه أثناء احتفاله مع زملائه.


ونشرت المتزلجة الأميركية على الجليد Alysa Liu بدورها مقطعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لميداليتها الذهبية بعد أن انفصلت عن شريطها الرسمي، وعلّقت: "ميداليتي لا تحتاج إلى شريط".

من جهته، قال المسؤول التنفيذي في اللجنة المنظمة للألعاب أندريا فرنسيزي إن اللجنة تتابع القضية "بأقصى درجات الاهتمام"، مؤكّدًا أن المنظمين يعملون على فهم المشكلة وإيجاد حل سريع، لأن "الميدالية تمثل حلم الرياضيين".

بدوره، أعلن متحدّث باسم اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية لهيئة BBC Sport أنهم ينتظرون معالجة المنظمين للمشكلة، مشيرًا إلى أنه لم يُحسم بعد ما إذا كان الرياضيون سيحصلون على ميداليات بديلة.


وليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها انتقادات حول جودة الميداليات الأولمبية. فبحسب أرقام رسمية، تم حتى شباط 2025 تقديم 220 طلبًا لاستبدال ميداليات من أولمبياد باريس 2024 بسبب التلف والتآكل. كما اشتكى عدد من الرياضيين حينها من تغيّر لون الميداليات وظهور بقع عليها.

وكان لاعب التزلج على اللوح نايجاه هيوستن قد نشر عام 2024 مقطعًا قال فيه إن ميداليته البرونزية بدأت تتقشّر ويتغيّر لونها بعد أيام قليلة فقط من فوزه بها.

وفي سياق آخر، كشفت بريزي جونسون أنها تحافظ على تقليد خاص قبل كل سباق، إذ تقوم بحياكة عصابة رأس جديدة لنفسها. وأكدت أنها تنوي عرض العصابة التي ارتدتها في سباق الانحدار – باللون الأزرق الفاتح مع خطوط حمراء وبيضاء – في مزاد خيري لاحقًا، مشددة على أنها لا تعيد ارتداء العصابة نفسها مرة ثانية لأن "الحظ يحتاج دائمًا إلى واحدة جديدة".

رياضة

ميداليات

أولمبياد

ميلانو–كورتينا

الشتوي…

ميداليات

تنكسر

وتسقط

أعناق

الرياضيين

ساعات

تسلّمها

