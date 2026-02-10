فضيحة ميداليات في أولمبياد ميلانو–كورتينا الشتوي… ميداليات تنكسر وتسقط من أعناق الرياضيين بعد ساعات من تسلّمها





وكشفت البطلة الأميركية في التزلج السريع على المنحدرات بريزي جونسون أن ميداليتها الذهبية انكسرت بعد فوزها يوم الأحد، قائلة: "لا تقفزوا وأنتم تضعونها… كنت أقفز من الفرح فانكسرت. ليست مكسورة بشكل كبير، لكنها تضرّرت قليلًا".



كما أظهرت لقطات بثّها التلفزيون الألماني لحظة انتباه لاعب البياثلون Justus Strelow إلى سقوط ميداليته البرونزية في سباق التتابع المختلط من حول عنقه أثناء احتفاله مع زملائه.





ونشرت المتزلجة الأميركية على الجليد Alysa Liu بدورها مقطعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لميداليتها الذهبية بعد أن انفصلت عن شريطها الرسمي، وعلّقت: "ميداليتي لا تحتاج إلى شريط". ونشرت المتزلجة الأميركية على الجليد Alysa Liu بدورها مقطعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لميداليتها الذهبية بعد أن انفصلت عن شريطها الرسمي، وعلّقت: "ميداليتي لا تحتاج إلى شريط".



من جهته، قال المسؤول التنفيذي في اللجنة المنظمة للألعاب أندريا فرنسيزي إن اللجنة تتابع القضية "بأقصى درجات الاهتمام"، مؤكّدًا أن المنظمين يعملون على فهم المشكلة وإيجاد حل سريع، لأن "الميدالية تمثل حلم الرياضيين".



بدوره، أعلن متحدّث باسم اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية لهيئة BBC Sport أنهم ينتظرون معالجة المنظمين للمشكلة، مشيرًا إلى أنه لم يُحسم بعد ما إذا كان الرياضيون سيحصلون على ميداليات بديلة.