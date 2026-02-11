رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره

أوضح البرتغالي جورجي جيزوس مدرب النصر السعودي، أنه قرر استبعاد مواطنه نجم الفريق كريستيانو رونالدو عن مواجهة أركاداغ التركمانستاني الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2، مع لاعبين آخرين "بهدف إراحتهم".



ويغيب ابن الحادية والأربعين عن النصر للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات، بعد تقارير تحدثت عن استيائه من سياسة صندوق الاستثمارات العامة المالك للنادي، لعدم تعزيز صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ولم يشارك رونالدو في المباراتين التي فاز فيهما النصر على الرياض والاتحاد ضمن بطولة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق نقطة.



وقال جيزوس في مؤتمر صحافي "قررت استبعاد كريستيانو رونالدو واللاعبين الأساسيين بهدف إراحتهم بسبب ضغط المباريات".



ولم يستدع جيزوس من اللاعبين الأجانب سوى البرازيليين بينتو ماتيوس وأنجيلو غابريال والعراقي حيدر عبد الكريم، فيما استبعد، إلى جانب رونالدو، باقي الأجانب بما فيهم البرتغالي الآخر جواو فيليكس والسنغالي ساديو مانيه والفرنسي كينغسلي كومان، فيما ضمّت القائمة ستة لاعبين من فريق تحت 21 عاما.



وغاب رونالدو عن خمس من المباريات الست التي خاضها النصر في دور المجموعات ضمن المسابقة القارية، إذ لعب شوطا واحدا فقط أمام الزوراء العراقي.



ولم يسبق لنجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، أن غاب ثلاث مباريات متتالية عن النصر منذ قدومه في كانون الأول 2022.



ومن المرتقب أن تكون عودة رونالدو الذي يمتد عقده حتى حزيران 2027، في مواجهة الفتح السبت، في المرحلة 22 من بطولة الدوري.



ويلتقي النصر مع أركاداغ إيابا على ملعب جامعة الملك سعود في 18 الشهر الجاري.