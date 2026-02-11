الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره

2026-02-11 | 06:24
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره

أوضح البرتغالي جورجي جيزوس مدرب النصر السعودي، أنه قرر استبعاد مواطنه نجم الفريق كريستيانو رونالدو عن مواجهة أركاداغ التركمانستاني الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2، مع لاعبين آخرين "بهدف إراحتهم".

ويغيب ابن الحادية والأربعين عن النصر للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات، بعد تقارير تحدثت عن استيائه من سياسة صندوق الاستثمارات العامة المالك للنادي، لعدم تعزيز صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك رونالدو في المباراتين التي فاز فيهما النصر على الرياض والاتحاد ضمن بطولة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق نقطة.

وقال جيزوس في مؤتمر صحافي "قررت استبعاد كريستيانو رونالدو واللاعبين الأساسيين بهدف إراحتهم بسبب ضغط المباريات".

ولم يستدع جيزوس من اللاعبين الأجانب سوى البرازيليين بينتو ماتيوس وأنجيلو غابريال والعراقي حيدر عبد الكريم، فيما استبعد، إلى جانب رونالدو، باقي الأجانب بما فيهم البرتغالي الآخر جواو فيليكس والسنغالي ساديو مانيه والفرنسي كينغسلي كومان، فيما ضمّت القائمة ستة لاعبين من فريق تحت 21 عاما.

وغاب رونالدو عن خمس من المباريات الست التي خاضها النصر في دور المجموعات ضمن المسابقة القارية، إذ لعب شوطا واحدا فقط أمام الزوراء العراقي.

ولم يسبق لنجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، أن غاب ثلاث مباريات متتالية عن النصر منذ قدومه في كانون الأول 2022.

ومن المرتقب أن تكون عودة رونالدو الذي يمتد عقده حتى حزيران 2027، في مواجهة الفتح السبت، في المرحلة 22 من بطولة الدوري.

ويلتقي النصر مع أركاداغ إيابا على ملعب جامعة الملك سعود في 18 الشهر الجاري.

رياضة

النصر

للمباراة

الثالثة

تواليا...ومدرب

الفريق

قراره

مشهد مؤثر بأولمبياد 2026: :"لم أعرف ما إذا كنت سأبكي أو أضحك"... المتزلج ناوموف لوالديه الراحلين: هذا من أجلكما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-02-05

رونالدو يحتفل بعيده الـ 41 على وقع عودته إلى تمارين النصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-29

حديث خاص مع مدرب منتخب لبنان احمد فران قبل ٢٤ ساعة من مباراة لبنان وقطر

LBCI
رياضة
2025-12-16

مدرب يونايتد يأسف لفقد فريقه للتركيز خلال التعادل مع بورنموث

LBCI
رياضة
2025-11-14

رونالدو يُطرد لأول مرة في تاريخه الدولي... وقد يغيب عن افتتاح كأس العالم المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:19

مشهد مؤثر بأولمبياد 2026: :"لم أعرف ما إذا كنت سأبكي أو أضحك"... المتزلج ناوموف لوالديه الراحلين: هذا من أجلكما

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:31

مونديال 2026: كلاب روبوتية ستساعد الشرطة المكسيكية لمكافحة الجريمة

LBCI
رياضة
09:13

بعد البلبلة حول ميداليات أولمبياد ميلانو–كورتينا الشتوي... المنظمون يستبدلون ميدالية جونسون الذهبية

LBCI
رياضة
2026-02-10

"أبحث عن الحب في القرية الأولمبية"… لاعبة أميركية تُحوّل مشاركتها في الألعاب الشتوية إلى مغامرة مواعدة علنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-02-05

من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"

LBCI
أمن وقضاء
06:37

في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار لبنان
10:47

سلام أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة بطرابلس

LBCI
حال الطقس
2025-12-13

استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس​

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
أخبار دولية
07:00

رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

LBCI
أخبار دولية
06:52

بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"

LBCI
أمن وقضاء
06:42

في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية

LBCI
أمن وقضاء
06:37

في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:48

عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
حال الطقس
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

LBCI
أمن وقضاء
11:11

أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More