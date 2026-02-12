الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

أوضح رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي في مؤتمر صحفي انظمة الاتحاد الواضحة لناحية عقود اللاعبين مع انديتها وكل ما يتعلق بقوانين الاستغناء وذلك بحسب الاصول المنصوص عليها في قوانين اللعبة الدولية.وأكد خلال المناسبة الحلبي للـ LBCI بدء منتخب لبنان بتحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر الحالي.