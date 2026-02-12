بعد الجدل حول خوذته التذكارية... إليكم قرار اللجنة الأولمبية بشأن مصير مشاركة الأوكراني هيراسكيفيتش بأولمبياد 2026

استُبعد الأوكراني فلاسلاف هيراسكيفيتش الخميس من منافسات الزلاجات الصدرية (سكيليتون) في أولمبياد ميلانو-كورتينا، بعد رفضه التراجع عن ارتداء خوذته المحظورة التي تُظهر صورا لضحايا الحرب في بلاده مع روسيا.



وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الأوكرانية لوكالة فرانس برس "لقد تم استبعاده"، فيما أشارت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان إن هيراسكيفيتش "غير مسموح له بالمشاركة في ميلانو-كورتينا 2026 بعد رفضه الالتزام بإرشادات اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بتعبير الرياضيين".



وكانت اللجنة الدولية اقترحت الثلاثاء على هيراسكيفيتش ارتداء شارة سوداء، كما عقدت الاثنين "اجتماعا مع مدرب هيراسكيفيتش وفريقه المرافق.



وتابعت اللجنة في بيانها الأخير "بناء عليه، قررت اللجنة الأولمبية الدولية، وبأسف، سحب اعتماده لأولمبياد 2026. وعلى الرغم من العديد من المحادثات والتواصل المباشر مع السيد هيراسكيفيتش، كان آخرها مع رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، فإنه لم يرغب في تقديم أي تنازل".



وكان هيراسكيفيتش قد شارك في تدريبات الاثنين مرتديا خوذة رمادية تحمل صور عدد من مواطنيه الذين قُتلوا في الحرب.



ودافع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن حق هيراسكيفيتش قائلا "خوذته تحمل صور رياضيينا الذين قُتلوا على يد روسيا. المتزلج الفني دميترو شاربار، الذي قُتل في القتال قرب باخموت؛ يفهين ماليشيف، لاعب البياثلون البالغ 19 عاما الذي قُتل قرب خاركيف؛ وغيرهم من الرياضيين الأوكرانيين الذين حصدت الحرب التي تشنّها روسيا أرواحهم"، وذلك عبر تلغرام.



وفي أعقاب الغزو، حظرت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة روسيا في المنافسات الأولمبية. ويشارك عدد محدود من الرياضيين الروس في ألعاب ميلانو-كورتينا، لكن بصفتهم رياضيين محايدين.