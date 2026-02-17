قضية إبستين تطال أولمبياد لوس أنجلوس 2028: دعوات لاستقالة رئيس اللجنة المنظمة وهذه التفاصيل

دعت عمدة لوس أنجلوس كارين باس إلى استقالة كايسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2028، على خلفية ورود اسمه في قضية جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.



وقالت باس لشبكة "سي أن أن" مساء الاثنين "من المؤسف أن تدعم اللجنة التنفيذية للألعاب واسرمان. في رأيي، يجب أن يستقيل".



وكانت باس (72 عاما) قد امتنعت في البداية عن التعليق على الجدل الدائر حول واسرمان، مصرحة قبل أسبوعين أن القرار النهائي بشأن استمراره في منصبه يعود إلى مجلس إدارة دورة الألعاب الصيفية المقبلة.



ويخضع واسرمان (51 عاما) الذي يُعد شخصية مؤثرة في هوليوود، لا سيما من خلال وكالته للمواهب، للتحقيق بسبب تبادله رسائل إلكترونية بذيئة مع غيلاين ماكسويل الشريكة السابقة لإبستين، المسجونة بتهمة مساعدة بمساعدة الأخير في استدراج الضحايا القاصرات والتقرّب منهنّ واستغلالهنّ.



وعقب هذه الكشوفات، أصدر واسرمان بيانا أعرب فيه عن أسفه الشديد للمراسلات التي جرت عام 2003، أي قبل ثلاث سنوات من أول اعتقال إبستين المدان بجرائم جنسية والذي انتحر في السجن عام 2019.



وقبل أيام، أعلن نيته بيع وكالة المواهب الخاصة به، مجددا في بيان نشرته وسائل الإعلام الأميركية، وأنه "يأسف بشدة لأن أخطاءه الشخصية السابقة قد سببت لهم كل هذا الإزعاج".



وما زال واسرمان يحظى بدعم اللجنة التنفيذية لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 التي دافعت عن كفاءته حتى الأربعاء الماضي.



وكتبت اللجنة "بالنظر إلى الحقائق المعروضة والقيادة التي أظهرها واسرمان على مدى السنوات العشر الماضية، ينبغي له الاستمرار في قيادة أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لضمان نجاح الألعاب"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها "تأخذ مزاعم سوء السلوك" الموجهة ضد رئيسها على محمل الجد.



وقبل بيان باس، كان ما لا يقل عن 10 مسؤولين منتخبين من منطقة لوس أنجلوس، بمن فيهم ثلث أعضاء مجلس المدينة البالغ عددهم 15 عضوا، قد طلبوا من واسرمان الاستقالة من منصبه، حسب ما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الاثنين.