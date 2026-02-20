الأخبار
رياضة

تصريح صادم من نيمار… النجم البرازيلي يفجر مفاجأة ويكشف احتمال اعتزاله في هذا التوقيت

2026-02-20 | 13:04
2min
تصريح صادم من نيمار… النجم البرازيلي يفجر مفاجأة ويكشف احتمال اعتزاله في هذا التوقيت

اعترف النجم البرازيلي نيمار للمرة الأولى بأنه قد يضع حدا لمسيرته في نهاية العام، وذلك قبل أشهر قليلة من كأس العالم التي يأمل في المشاركة بها رغم تعرضه لإصابات متكررة.

وقال المهاجم البالغ 34 عاما خلال مقابلة مع القناة الإلكترونية "كازي تي في"، التي نشرت عدة مقتطفات منها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة الخميس.

وكان النجم البرازيلي قد جدّد مؤخرا عقده مع نادي سانتوس حتى نهاية عام 2026.

كما خاض الأحد مباراته الأولى هذا العام مع ناديه الحالي، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى نهاية كانون الأول الماضي، ليغيب عن بداية الموسم الذي يبدأ في كانون الثاني للأندية البرازيلية.

وأوضح مهاجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق للقناة "أردت العودة هذا الموسم بنسبة 100٪، ولهذا السبب تغيّبت عن بعض المباريات".

وأضاف "إنها سنة مهمة، ليس فقط لنادي سانتوس، بل أيضا للمنتخب البرازيلي ولي شخصيا، مع قرب إقامة كأس العالم" التي ستُقام من 11 حزيران إلى 19 تموز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يُعتبر نيمار أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل (79 هدفا، بفارق هدفين عن بيليه)، ويطمح للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة.

لكنّه لم يُستدع بعد للمنتخب الوطني منذ تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهمة في أيار الماضي.

وكانت آخر مباراة له بقميص الـ "سيليساو"، بطل العالم خمس مرات، في 17 تشرين الأول 2023، حين تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة ضد منتخب الأوروغواي.

ومنذ عودته إلى ناديه القديم الجديد سانتوس قبل عام، مرّ نيمار بعدّة مشاكل بدنية، لكنه لعب دورا محوريا في بقاء النادي في الدرجة الأولى.

رياضة

نيمار…

النجم

البرازيلي

مفاجأة

ويكشف

احتمال

اعتزاله

التوقيت

