الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
تصريح صادم من نيمار… النجم البرازيلي يفجر مفاجأة ويكشف احتمال اعتزاله في هذا التوقيت
2026-02-20 | 13:04
شارك
2
min
تصريح صادم من نيمار… النجم البرازيلي يفجر مفاجأة ويكشف احتمال اعتزاله في هذا التوقيت
اعترف النجم البرازيلي نيمار للمرة الأولى بأنه قد يضع حدا لمسيرته في نهاية العام، وذلك قبل أشهر قليلة من كأس العالم التي يأمل في المشاركة بها رغم تعرضه لإصابات متكررة.
وقال المهاجم البالغ 34 عاما خلال مقابلة مع القناة الإلكترونية "كازي تي في"، التي نشرت عدة مقتطفات منها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة الخميس.
وكان النجم البرازيلي قد جدّد مؤخرا عقده مع نادي سانتوس حتى نهاية عام 2026.
كما خاض الأحد مباراته الأولى هذا العام مع ناديه الحالي، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى نهاية كانون الأول الماضي، ليغيب عن بداية الموسم الذي يبدأ في كانون الثاني للأندية البرازيلية.
وأوضح مهاجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق للقناة "أردت العودة هذا الموسم بنسبة 100٪، ولهذا السبب تغيّبت عن بعض المباريات".
وأضاف "إنها سنة مهمة، ليس فقط لنادي سانتوس، بل أيضا للمنتخب البرازيلي ولي شخصيا، مع قرب إقامة كأس العالم" التي ستُقام من 11 حزيران إلى 19 تموز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
يُعتبر نيمار أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل (79 هدفا، بفارق هدفين عن بيليه)، ويطمح للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة.
لكنّه لم يُستدع بعد للمنتخب الوطني منذ تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهمة في أيار الماضي.
وكانت آخر مباراة له بقميص الـ "سيليساو"، بطل العالم خمس مرات، في 17 تشرين الأول 2023، حين تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة ضد منتخب الأوروغواي.
ومنذ عودته إلى ناديه القديم الجديد سانتوس قبل عام، مرّ نيمار بعدّة مشاكل بدنية، لكنه لعب دورا محوريا في بقاء النادي في الدرجة الأولى.
رياضة
نيمار…
النجم
البرازيلي
مفاجأة
ويكشف
احتمال
اعتزاله
التوقيت
منتخب لبنان إلى صربيا أولاً… والمواجهة المنتظرة على ارضه!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-01-09
بريتني سبيرز تُفجّر مفاجأة لجمهورها: عودة فنية مع ابنها قريبًا ولكن...
فنّ
2026-01-09
بريتني سبيرز تُفجّر مفاجأة لجمهورها: عودة فنية مع ابنها قريبًا ولكن...
0
رياضة
2025-12-04
ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي
رياضة
2025-12-04
ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي
0
فنّ
2026-01-14
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
فنّ
2026-01-14
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
0
خبر عاجل
2025-11-28
قاسم عن استشهاد طبطبائي: هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة من حقّنا الردّ وسنحدّد التوقيت
خبر عاجل
2025-11-28
قاسم عن استشهاد طبطبائي: هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة من حقّنا الردّ وسنحدّد التوقيت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2026-02-19
منتخب لبنان إلى صربيا أولاً… والمواجهة المنتظرة على ارضه!
رياضة
2026-02-19
منتخب لبنان إلى صربيا أولاً… والمواجهة المنتظرة على ارضه!
0
رياضة
2026-02-19
فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي السويد بعد فوزٍ تاريخيٍ بالمراكز الأربعة الأولى
رياضة
2026-02-19
فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي السويد بعد فوزٍ تاريخيٍ بالمراكز الأربعة الأولى
0
رياضة
2026-02-17
بسبب إساءات وتهديدات بالقتل... الشرطة تطلب من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس البقاء في منزله: وهذه التفاصيل
رياضة
2026-02-17
بسبب إساءات وتهديدات بالقتل... الشرطة تطلب من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس البقاء في منزله: وهذه التفاصيل
0
رياضة
2026-02-17
قضية إبستين تطال أولمبياد لوس أنجلوس 2028: دعوات لاستقالة رئيس اللجنة المنظمة وهذه التفاصيل
رياضة
2026-02-17
قضية إبستين تطال أولمبياد لوس أنجلوس 2028: دعوات لاستقالة رئيس اللجنة المنظمة وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-23
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-23
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
0
صحة وتغذية
2026-02-17
صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2026-02-17
صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
منوعات
11:52
تسوية بملايين الدولارات في قضية إبستين… تطور صادم يكشف حجم التعويضات وهذه التفاصيل
منوعات
11:52
تسوية بملايين الدولارات في قضية إبستين… تطور صادم يكشف حجم التعويضات وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
0
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
0
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
0
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
2
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
3
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
4
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
5
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
6
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
7
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
8
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More