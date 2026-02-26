الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي

2026-02-26 | 06:44
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وحضور النواب: غسان عطالله، رائد برو، رازي الحاج، بيار بو عاصي، جهاد بقرادوني ووضاح الصادق. كما حضر ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة، المديرية العامة للطيران المدني، قيادة قوى الأمن الداخلي، القوات الجوية في الجيش اللبناني، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للرياضات الجوية.

وأعلن أبي رميا أن لاجتماع خصص للاطلاع على آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي في لبنان، والذي عانى لفترات طويلة من حالة تفلت إداري وفني.

وأثنت اللجنة في بيان، على "الجهود التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في خلق إطار تنظيمي جديد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، يهدف إلى تحديد معايير صارمة تحترم السلامة العامة وتفرض حصول النوادي على رخص رسمية قانونية".

وشددت على أن تنظيم القطاع مستقبلا لا يعني إغفال التجاوزات السابقة. وأكدت "ضرورة تحديد المسؤوليات عن الحوادث التي أدت إلى سقوط ضحايا أثناء ممارسة هذه الرياضة"، رافضة مبدأ "عفا الله عما مضى في الأرواح البشرية".

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات والمقررات، أبرزها: "التنسيق الدائم عبر دعوة وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأشغال، هيئة الطيران المدني، الجيش اللبناني، وقوى الأمن إلى خلق آلية تنسيق دائمة للحد من المخاطر والحوادث". وطلبت اللجنة من الجهات والإدارات كافة الحاضرة تزويدها بكل المستندات القانونية المتعلقة بهذا القطاع وتقديم تصورات واضحة لتعزيز التعاون المؤسساتي لضمان إدارة القطاع بمهنية وعبر الاتحاد اللبناني للرياضات الهوائية الذي تم إنشاؤه حديثا.

أخبار لبنان

رياضة

لجنة الشباب والرياضة

سيمون أبي رميا

الطيران الشراعي

تصريح صادم من نيمار… النجم البرازيلي يفجر مفاجأة ويكشف احتمال اعتزاله في هذا التوقيت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

وزارة الشباب بعد حادثة الطيران الشراعي: تدابير قانونية الاثنين في حال ثبوت مخالفة معايير السلامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

لجنة المال أقرت موازنات الشباب والرياضة والاقتصاد والتجارة والصناعة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

أبي رميا بحث مع بايراقداريان في موازنة وزارة الشباب والرياضة وسبل دعم القطاع الرياضي

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-20

لجنة الإدارة بحثت في تنظيم القضاء الدرزي وتثبيت رؤساء أقلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-02-20

تصريح صادم من نيمار… النجم البرازيلي يفجر مفاجأة ويكشف احتمال اعتزاله في هذا التوقيت

LBCI
رياضة
2026-02-19

منتخب لبنان إلى صربيا أولاً… والمواجهة المنتظرة على ارضه!

LBCI
رياضة
2026-02-19

فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي السويد بعد فوزٍ تاريخيٍ بالمراكز الأربعة الأولى

LBCI
رياضة
2026-02-17

بسبب إساءات وتهديدات بالقتل... الشرطة تطلب من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس البقاء في منزله: وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:26

أمن الدولة: توقيف لص في بيروت خلال دقائق من ارتكابه جريمته واستعادة المسروقات

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-18

وزير التربية تعلن تمديد التوقف عن التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في طرابلس ليوم الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-15

فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
فنّ
2026-02-24

من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:30

الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات

LBCI
أخبار دولية
02:33

الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية

LBCI
أخبار دولية
01:27

روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الذهب بين المصارف وقرار الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:55

منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء

LBCI
أخبار لبنان
07:35

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

LBCI
أمن وقضاء
12:25

توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

LBCI
أخبار لبنان
10:15

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
خبر عاجل
09:17

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
خبر عاجل
05:46

عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
04:42

"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب

LBCI
أمن وقضاء
03:23

قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More