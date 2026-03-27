بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
رياضة
اختبارات الأنوثة في الأولمبياد: فرنسا "تأسف لهذه الخطوة إلى الوراء"
2026-03-27 | 11:47
أعربت فرنسا الجمعة عن "قلقها البالغ" بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية إعادة العمل باختبارات جينية لتحديد الأنوثة اعتبارا من ألعاب لوس أنجلوس 2028، وهي "خطوة إلى الوراء" أسفت له وزيرة الرياضة مارينا فيراري.
فبعد نحو ثلاثين عاما من التخلي عنها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية إعادة هذه الاختبارات، ما يعني عمليا استبعاد الرياضيّات المتحولات جنسيا وجزء كبير من الرياضيات ثنائيات الجنس من فئة السيدات في دورة لوس أنجلوس 2028.
وقالت فيراري في تصريح نُقل إلى الصحافة إن "فرنسا تأخذ علما" بهذا القرار، لكنها "بالنيابة عن الحكومة الفرنسية، أود أن أعرب عن بالغ قلقنا تجاه هذا القرار. نحن نعارض التعميم الممنهج للاختبارات الجينية التي تثير العديد من الأسئلة الأخلاقية والقانونية والطبية، ولا سيما في ضوء التشريعات الفرنسية الخاصة بالأخلاقيات الحيوية" والتي تحظر هذه الاختبارات في فرنسا.
وأضافت "هذه الاختبارات التي اعتُمدت ابتداء من عام 1967 توقفت عام 1999 بسبب التحفظات الكبيرة من المجتمع العلمي على جدواها. وفرنسا تأسف لهذه الخطوة إلى الوراء".
ورأت الوزيرة أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية "يثير مخاوف كبيرة لأنه يستهدف النساء تحديدا، من خلال إنشاء تمييز يمسّ مبدأ المساواة".
وتابعت فيراري أن القرار "يعرف الجنس الأنثوي من دون أخذ الخصوصيات البيولوجية للأشخاص ثنائيي الجنس في الاعتبار، أولئك الذين يتمتعون بخصائص جنسية ذات تباينات طبيعية، ما يؤدي إلى مقاربة مبسّطة وقد تكون وصمَوية".
وذكّرت بأن فرنسا "لا تزال متمسكة بضمان عدالة المنافسات، وباحترام الحياة الخاصة للرياضيين وسلامتهم ورفاههم"، معلنة أنها "ستُنشئ مرصدا وطنيا... يهدف إلى تقديم توصيات تضمن رياضة عادلة وشاملة وتحترم حقوق الإنسان".
مونديال 2026: المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تُفتَح في هذا التاريخ
السابق
مقالات ذات صلة
رياضة
2026-02-02
ملعب "سان سيرو" يستعد للرقصة الأخيرة في افتتاح الأولمبياد الشتوي
رياضة
2026-02-02
ملعب "سان سيرو" يستعد للرقصة الأخيرة في افتتاح الأولمبياد الشتوي
0
آخر الأخبار
2026-03-01
قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا: سنتخذ خطوات للدفاع عن "مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة"
آخر الأخبار
2026-03-01
قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا: سنتخذ خطوات للدفاع عن "مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة"
0
أخبار دولية
2026-01-21
أرملة شاه ايران المخلوع لفرانس برس: "لا عودة إلى الوراء" بعد الاحتجاجات
أخبار دولية
2026-01-21
أرملة شاه ايران المخلوع لفرانس برس: "لا عودة إلى الوراء" بعد الاحتجاجات
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10
"أوبن إيه آي" تبدأ باختبار الإعلانات على "تشات جي بي تي"
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10
"أوبن إيه آي" تبدأ باختبار الإعلانات على "تشات جي بي تي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2026-03-26
مونديال 2026: المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تُفتَح في هذا التاريخ
رياضة
2026-03-26
مونديال 2026: المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تُفتَح في هذا التاريخ
0
رياضة
2026-03-11
رئيس فيفا: ترامب جدد تأكيده أن المنتخب الإيراني مرحب به في مونديال 2026
رياضة
2026-03-11
رئيس فيفا: ترامب جدد تأكيده أن المنتخب الإيراني مرحب به في مونديال 2026
0
رياضة
2026-03-11
بعد اتهامهن بالخيانة… تطور جديد في ملف لاعبات المنتخب الإيراني طالِبات اللجوء
رياضة
2026-03-11
بعد اتهامهن بالخيانة… تطور جديد في ملف لاعبات المنتخب الإيراني طالِبات اللجوء
0
رياضة
2026-03-03
التوتر الأمني الإقليمي ينعكس على المشهد الرياضي… وطائرة رونالدو تتحرك ليلاً
رياضة
2026-03-03
التوتر الأمني الإقليمي ينعكس على المشهد الرياضي… وطائرة رونالدو تتحرك ليلاً
آخر الأخبار
14:46
رويترز عن مسؤول إيراني كبير: قيام واشنطن بشن هجمات على إيران بالتزامن مع دعوتها إلى إجراء محادثات أمر غير مقبول
14:01
الجيش الإسرائيلي: اعتراض 9 صواريخ في خليج حيفا أطلقت من لبنان
14:07
وسائل إعلام إيرانية: مقتل 13 شخصا على الأقل في هجومين لأميركا وإسرائيل على مناطق سكنية بمحافظة كرمانشاه بغرب البلاد
14:14
حزب الله: قصفنا بالصواريخ للمرة الرابعة كريات شمونة في إطار التحذير الذي وجهناه للمستوطنات
حال الطقس
15:06
أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من دول الخليج...
14:55
لبنان يودّع أحمد قعبور… صفحة من النضال الفني والوطني تُطوى
14:50
غاز أوروبا بين روسيا والنروج وأميركا… واتفاق بـ750 مليار دولار
14:45
قوات أميركية إضافية الى الشرق الأوسط هل تنفّذ إنزالات على الأراضي الإيرانية؟ وماهي مخاطر ذلك؟
14:41
ترامب وTACO... بين الأسواق المالية والقرارات السياسية
14:34
٦ نيسان ٢٠٢٦.. ماذا سيحدث؟
14:23
الجيش وأمن النازحين
14:19
سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية...
14:18
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
أخبار دولية
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
03:26
ارتفاع في أسعار المحروقات
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
07:36
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
00:45
أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان قرية سجد جنوب لبنان: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
16:19
ترامب: بناءً على طلب الحكومة الايرانية علّقت فترة تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم 6 نيسان المقبل والمحادثات تسير على نحو جيد للغاية
16:33
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
08:52
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية
