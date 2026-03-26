رياضة

مونديال 2026: المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تُفتَح في هذا التاريخ

2026-03-26 | 04:31
مونديال 2026: المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تُفتَح في هذا التاريخ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء أن المرحلة الرابعة الأخيرة من بيع التذاكر المخصصة لحضور مونديال الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تُفتَح في الأول من نسيان، من دون أن يحدد عددها.

وتوقع فيفا "أن تشهد نسخة هذا العام تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ بطولة كأس العالم، والمسجل في نسخة عام 1994 التي تابع مبارياتها 3.5 ملايين متفرج من المدرجات".

وأشار إلى أنه "بعد انتهاء فترة قرعة الاختيار العشوائي، ستشهد عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026 طرح تذاكر إضافية لعامة الجمهور يوم الأربعاء 1 نيسان"، على أن "تبقى مرحلة البيع هذه مفتوحة حتى نهاية المسابقة".

وأضاف "خلال هذه المرحلة الأخيرة من برنامج تذاكر بطولة كأس العالم 2026، ستُباع التذاكر على أساس الأولوية بالأسبقية، شريطة توافرها، حيث سيتمكن المشجعون من رؤية المباريات وفئات التذاكر المتاحة فورا، واختيار مقاعد محددة، ثم المضي قدما في عملية الشراء وتلقِّي التأكيد بمجرد إتمام الدفع".

وخلال المراحل السابقة، قال فيفا إن أكثر من مليون تذكرة بيعت من أصل أكثر من 500 مليون طلب.

وبشكل إجمالي، من المتوقع بيع نحو 7 ملايين تذكرة، بالنظر إلى سعة الملاعب الـ16 المستخدمة في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لكن فيفا تعرض لانتقادات حادة بسبب أسعار التذاكر، إذ رفعت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا الثلاثاء دعوى أمام المفوضية الأوروبية بسبب "الأسعار المفرطة للتذاكر".

وتقول الرابطة إن فيفا "أساء استخدام موقعه الاحتكاري لفرض أسعار مبالغ فيها وشروط وإجراءات شراء غامضة وغير عادلة على المشجعين الأوروبيين قبل كأس العالم 2026".

ودافع فيفا عن أسعار التذاكر، مؤكدا على لسان رئيسه جاني إنفانتينو أنها مدفوعة بـ"طلب جنوني".

وبسبب الانتقادات، أطلق فيفا فئة من التذاكر بقيمة 60 دولارا مخصصة لأندية المشجعين الرسمية.

وبحسب رابطة المشجعين في أوروبا، استُنفدت هذه الفئة عمليا قبل فتح المبيعات للجمهور العام.

وأعلن فيفا الأربعاء أنه سيعيد في الثاني من نيسان/أبريل فتح المنصة الرسمية لإعادة بيع وتبادل التذاكر.

وكانت المنصة محور انتقادات بسبب الأسعار الباهظة للتذاكر المعروضة لإعادة البيع، لكن فيفا قال إنه لا يتدخل في هذا "السوق بين المشجعين"، حيث يحدد البائع السعر المعروض لكل تذكرة.

LBCI السابق

