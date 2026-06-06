بعد أن أصاب الفائز 3 مرات متتالية... عالم رياضيات شهير يتوقع بطل مونديال 2026

أعاد الاقتصادي والمحلل الألماني يواكيم كليمنت إثارة الجدل في الأوساط الرياضية بعد نشر توقعاته الخاصة بكأس العالم 2026، مرجّحاً تتويج منتخب هولندا باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.ويحظى كليمنت باهتمام واسع بعدما نجح في توقّع هوية أبطال النسخ الثلاث الأخيرة من المونديال، إذ رجّح فوز ألمانيا عام 2014، وفرنسا عام 2018، والأرجنتين عام 2022.ويعتمد نموذج كليمنت على مزيج من المؤشرات الإحصائية والاقتصادية والديموغرافية لتقدير فرص المنتخبات في الفوز بالبطولة، بدلاً من الاكتفاء بتحليل الأداء الفني داخل الملعب. ورغم تأكيده أن كرة القدم تبقى لعبة مليئة بالمفاجآت والعوامل غير القابلة للتنبؤ، فإن سجله اللافت في النسخ السابقة جعل توقعاته محط اهتمام واسع قبل كل بطولة.ووفقاً لأحدث محاكاة أجراها النموذج، فإن المنتخب الهولندي سيبلغ المباراة النهائية ويتفوّق على البرتغال، في سيناريو يخالف الترشيحات التقليدية التي تضع منتخبات فرنسا والأرجنتين وإسبانيا وإنكلترا في صدارة المنافسين. كما تشير التوقعات إلى احتمال حدوث مفاجآت وإقصاءات غير متوقعة خلال مشوار البطولة.ويأتي هذا التوقع في وقت يعيش فيه المنتخب الهولندي حالة من التفاؤل بقيادة المدرب رونالد كومان وجيل من اللاعبين القادرين على المنافسة على أعلى المستويات. وإذا تحقق هذا السيناريو، فستنجح هولندا أخيراً في كسر عقدة النهائيات بعد خسارتها أعوام 1974 و1978 و2010، لتتوج بأول كأس عالم في تاريخها وتضيف فصلاً جديداً إلى إرث إحدى أكثر المدارس الكروية تأثيراً في العالم.