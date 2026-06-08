عالم كرة السلة يودّع ستايسي كينغ... بطل الـNBA ثلاث مرات وأسطورة شيكاغو بولز يرحل عن 59 عاماً

من "مجموعة الموت" إلى الأسهل… تصنيف مجموعات كأس العالم 2026 يكشف مفاجآت

من "مجموعة الموت" إلى الأسهل… تصنيف مجموعات كأس العالم 2026 يكشف مفاجآت

من أول أغنية في 1962 إلى "واكا واكا"... هكذا وُلدت أغاني كأس العالم: إليكم القصة الكاملة