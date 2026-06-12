الجذور اللبنانية تلمع في افتتاح المونديال... 3 وجوه مرتبطة بلبنان في الواجهة

رغم غياب المنتخب اللبناني عن كأس العالم 2026، فإن الحضور اللبناني لم يغب عن الحدث الرياضي الأكبر في العالم، من خلال ثلاث شخصيات ارتبطت بلبنان وتركت بصمتها في المونديال، وهي: شاكيرا، وسلمى حايك، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.



وتألقت الممثلة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك في المباراة الافتتاحية للبطولة بصفتها سفيرة رسمية للمونديال، حيث حيّت الجماهير الحاضرة في الملعب. كما عبّرت عن فخرها بالمكسيك، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، قائلة: "تحيا المكسيك، تحيا كرة القدم!".



ويُعد اختيار سلمى حايك للمشاركة في افتتاح الحدث العالمي مصدر فخر لكثير من اللبنانيين، لا سيما أنها لطالما عبّرت في مناسبات عديدة عن اعتزازها بأصولها اللبنانية، مؤكدة أن لبنان يشكّل جزءاً أساسياً من هويتها.