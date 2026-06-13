نيمار خارج حسابات البرازيل أمام المغرب... وأنشيلوتي يكشف السبب

أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، غياب النجم نيمار عن مواجهة المغرب، الأحد، في افتتاح مشوار "السيليساو" ضمن منافسات كأس العالم 2026، بسبب إصابة في ربلة الساق تعرّض لها قبل انطلاق البطولة.وأوضح أنشيلوتي أن نيمار يخضع حالياً لبرنامج علاجي وتأهيلي، مع توقعات بعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل إذا سارت عملية التعافي وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي يتابع حالته بشكل يومي.وأكد المدرب الإيطالي أن استدعاء نيمار لم يكن لأسباب فنية فقط، بل أيضاً لما يتمتع به من خبرة ودور قيادي داخل المنتخب، إضافة إلى تأثيره الإيجابي في دعم اللاعبين الشباب.وعن المواجهة المرتقبة أمام المغرب، وصف أنشيلوتي المنتخب المغربي بأنه فريق قوي ومنظم، مؤكداً أن المباراة تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً دفاعياً، فضلاً عن حسن التعامل مع التحولات السريعة والكرات الثابتة.ويأمل المنتخب البرازيلي في تحقيق بداية قوية في البطولة، رغم غياب أحد أبرز نجومه، في مواجهة يُتوقع أن تكون من أبرز مباريات الجولة الأولى.