كرات وأحذية مسروقة تربك معسكر إنكلترا قبل انطلاق مشواره بالمونديال... والشرطة الأميركية تبحث عن السارقين

أعلن عمدة مدينة كانساس سيتي، كوينتن لوكاس، أن مسؤولين محليين وفدراليين وعلى مستوى الولاية يحققون بسرقة معدات خاصة بمنتخب إنكلترا المشارك في مونديال 2026 لكرة القدم، قبل وصوله إلى مقر تدريباته السبت.



وأفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية بأن من بين المسروقات كرات وأحذية، بعدما تم اقتحام مركبات كانت تنقل المعدات إلى مقر المنتخب في "سووب سوكر فيليدج".



وأصدر لوكاس بيانا على منصة أكس بعنوان "بيان بشأن سرقة معدات المنتخب الإنكليزي أثناء نقلها"، قال فيه "علم مسؤولو مدينة كانساس سيتي أمس أنه في وقت ما خلال نقل المعدات برا من فلوريدا حتى وصولها إلى منشأة التدريب في كانساس سيتي، سُرقت ممتلكات تعود للمنتخب الإنكليزي من مركبة النقل الخاصة بالفريق".



وأضاف أن مسؤولين محليين وفدراليين وعلى مستوى الولاية "يعملون على تحديد مكان وقوع السرقة داخل الولايات المتحدة وجميع الأفراد الذين قد يكونون متورطين. وسيتم تقديم مزيد من المعلومات من قبل السلطات في وقت لاحق".



وأكّد الاتحاد الإنكليزي للعبة لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية وقوع الحادث، لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من المعلومات نظرا لأن القضية باتت بيد الشرطة.



وأشارت "بي بي سي" إلى معلومات عن توقيف شخصين على صلة بالحادثة.



ومن المقرر أن يخوض منتخب إنكلترا بقيادة مدربه الألماني توماس توخل أول حصة تدريبية له في "سووب سوكر فيليدج" عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) السبت، بعد انتقاله من مقر إقامته قبل البطولة في فلوريدا.



ويفتتح بطل العالم لعام 1966 مشواره في النسخة الحالية بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء، قبل أن يواجه لاحقا كلا من غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.