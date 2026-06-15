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رغم الفراق... نادي ليفربول يهنّئ محمد صلاح بعيد ميلاده

2026-06-15 | 08:58
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رغم الفراق... نادي ليفربول يهنّئ محمد صلاح بعيد ميلاده

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفاء بالذكرى الـ34 لعيد ميلاد لاعبه السابق محمد صلاح، والذي يصادف اليوم الاثنين، 15 حزيران.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، شارك النادي الإنجليزي جماهيره صورة تدمج أبرز اللحظات واللقطات التاريخية التي سطّرها النجم المصري، مُرفقًا إيّاها بتهنئة خاصة جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد، الملك المصري".

وتأتي هذه اللفتة بعد أسابيع قليلة من إسدال الستار على مسيرة صلاح التاريخية مع ليفربول، حيث رحل النجم المصري عن صفوف الفريق هذا الصيف بعد رحلة عطاء استثنائية دامت 9 سنوات، حصد خلالها العديد من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية، وحفر اسمه كأحد أبرز أساطير النادي عبر تاريخه.

وعلى الصعيد الدولي، يتواجد محمد صلاح حاليًا في معسكر المنتخب المصري، تأهّبًا لانطلاق مواجهات "الفراعنة" في بطولة كأس العالم 2026.

ويستهل المنتخب المصري مشواره المونديالي مساء اليوم الاثنين بمواجهة نارية أمام نظيره البلجيكي على أرضية ملعب "لومن فيلد"، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.

يُذكر أن هذه المشاركة المونديالية هي الثانية في مسيرة صلاح الاحترافية، بعد أن قاد منتخب بلاده في نسخة روسيا 2018، والتي نجح خلالها في ترك بصمته التهديفية بهز شباك كل من أصحاب الأرض والمنتخب السعودي.
 

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